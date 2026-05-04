Večeri zbog kojih najzanimljiviji regionalni chefovi i barmeni dolaze u Zagreb

Kad se svjetla stišaju, a glazba pojača, u Boogie-ju počinje drugačiji večernji ritam. Boogie Moonlight Sessions novi je hedonistički festival kojeg potpisuje već renmirano ime zagrebačke gastro scene - Boogie Lab. Radi se o seriji gostovanja koja kroz svibanj i lipanj dovode neka od najboljih i najperspektivnijih chefova i barmena iz cijele regije. Večere se održavaju svake subote od 9. svibnja do 6. lipnja u Boogie Parku Kneževa i pravo su limited edition iskustvo koje spaja inovativnu hranu i piće sa već poznatom Boogie atmosferom.

Ovaj zanimljiv format večere donosi novu energiju i priliku za jedinstveno kulinarsko iskustvo do kojeg bi publika inače morala preći veliki broj kilometara. „Kroz Boogie Moonlight Sessions naglasak stavljamo na suradnju i spoj različitih kulinarskih rukopisa, ideja i pristupa. Svaka večer nosi drugačiji potpis, a zajedno s gostujućim chefovima i njihovim timovima razvijamo menije koji nastaju samo za Boogie goste. Ovim gostovanjima publici dajemo priliku za ozbiljno gastronomsko iskustvo i naglasak stavljamo na razvoj večernjeg segmenta“ , ističe Roko Nikolić , executive chef Boogie Laba.

Prvu večer, 9. svibnja , obilježit će gostovanje Ines Jurišić iz Bistroa Beška u Čakovcu, jedne od najuzbudljivijih mladih chefica domaće scene i dobitn ice priznanja “Great Chef of Tomorrow 2026”. Njezin pristup temelji se na dubokom poštovanju prema sezonskim i lokalnim namirnicama, koje interpretira kroz suvremene tehnike i precizno oblikovane okuse. Uz nju dolazi Antonela Kauzlarić iz restorana Korak , čiji se rad razvija u okruženju Michelinove i zelene zvjezdice, a fokusira se na ravnotežu, suptilnost i povezivanje pića s gastronomskim konceptom, uključujući i autorski pristup bezalkoholnim kreacijama.

Upravo ovakva gostovanja donose dodatnu dinamiku na scenu, različiti stilovi, pristupi i iskustva susreću se u jednom prostoru, stvarajući nove kombinacije i neočekivane spojeve okusa. Za goste to znači priliku da u jednoj večeri dožive nešto što inače zahtijeva putovanje, dok za chefove i barmene ovakav format otvara prostor za kreativnu razmjenu i eksperiment.

Broj mjesta za Boogie Moonlight Sessions je ograničen, a rezervacije su, kao i informacije o nadolazećim gostovanjima, dostupne na službenim Boogie Lab kanalima. Od samog početka Boogie Lab gradi vlastiti smjer i pomiče granice domaće gastro scene, zato je Boogie Moonlight Sessions prirodan nastavak te priče.