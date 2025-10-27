Stil naslijedila od majke: Buduća kraljica zablistala u haljini s potpisom H&M-a

Španjolska kraljevska obitelj ponovno je zasjala pred publikom tijekom vrlo svečane ceremonije dodjele Nagrada Princese Asturije

Godišnji događaj koji slavi izvrsnost u umjetnosti, znanosti i humanitarnom radu održava se pod pokroviteljstvom nasljednice prijestolja, princeze Leonor. Za mladu princezu, okruženu roditeljima, kraljem Filipom VI i kraljicom Letizijom, svojom sestrom Sofijom te bakom kraljicom Sofijom, događaj je imao poseban značaj.

Za tu je priliku Leonor odjenula prelijepu lagano proširenu midi haljinu u ljubičastoj boji s jacquard uzorkom, potpisanu od strane H&M-a, koju je kombinirala s crnim slingback cipelama, dajući tako dozu sofisticirane elegancije.

Iako je poznato da kraljica Letizia često nosi dizajnerske komade, ona također voli pristupačne modne marke poput švedskog H&M-a. Još 2021. godine ostavila je snažan dojam u jednoj svečanoj haljini tog high street brenda koja je imala izgled prave princeze. Njezin ukus za jednostavnu, ali profinjenu modu očituje se i u nošenju pristupačnih komada poput Mango odijela ili lakiranih Sézane cipela koje je nosila na nekoliko službenih događaja.