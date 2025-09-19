Ovaj jednostavan kolač s jabukama i cimetom neodoljivi je jesenski desert

Ovaj jednostavan recept za sočan kolač s jabukama i cimetom idealan je kao sladak dodatak uz kavu ili desert nakon ručka
Jesen je vrijeme kada su jabuke u svom najboljem izdanju – sočne, mirisne i idealne za pripremu domaćih kolača. U kombinaciji s aromatičnim cimetom stvaraju savršenu jesensku poslasticu koja ne samo da miriše na dom i ugodu, već je i zdravija opcija zahvaljujući voću i prirodnim sastojcima.
Ovaj jednostavan kolač s jabukama odličan je izbor za popodnevni čaj ili desert, a poslužen s malo tople kreme od vanilije postaje prava jesenska čarolija.
Sastojci:
- 115 g maslaca
- 225 g brašna s praškom za pecivo
- 2 žličice mljevenog cimeta
- 115 g smeđeg šećera
- 1 veliko jaje, lagano razmućeno
- 6–8 žlica mlijeka
- 225 g jabuka (Bramley ili Granny Smith), oguljenih, očišćenih i narezanih na kockice
- 100 g grožđica (sultana)
Priprema:
Pećnicu zagrijte na 180 °C (160 °C s ventilatorom). Kalup za tortu promjera 20 cm premažite maslacem i obložite papirom za pečenje. U velikoj zdjeli pomiješajte brašno i cimet, dodajte maslac te prstima utrljajte dok ne dobijete smjesu nalik krušnim mrvicama. Umiješajte smeđi šećer, a zatim dodajte jaje i postupno mlijeko, dok ne dobijete glatku i gustu smjesu.
U nju umiješajte kockice jabuka i grožđice, prebacite u pripremljeni kalup i poravnajte površinu. Pecite 30–40 minuta, dok kolač ne poprimi zlatnu boju, a čačkalica umetnuta u sredinu ne izađe čista. Ostavite da se hladi 15 minuta u kalupu, a zatim pažljivo izvadite i pustite da se potpuno ohladi na rešetki.
Ovaj kolač najbolje je poslužiti još topao, uz malo vanilijevog pudinga, šlaga ili kuglicu sladoleda od vanilije. Miris jabuke i cimeta unijet će u vaš dom pravi jesenski ugođaj, a svaka kriška podsjetit će vas na tople, ugodne večeri i opuštanje u dobrom društvu.