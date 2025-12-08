Ovaj desert sa Sicilije stoljećima oduševljava generacije: Nema jaja, maslaca ni ulja

KOLAČ OD ŽITA

Već stoljećima ovaj sicilijanski kolač od pšenice zauzima posebno mjesto na obiteljskim stolovima.
Već stoljećima ovaj sicilijanski kolač od pšenice zauzima posebno mjesto na obiteljskim stolovima.
Kako to obično biva, najbolji recepti stvoreni su iz nužde, a tako i ovaj! Prema legendi, nastao je kada je na Siciliju stigla pšenica i zaustavila razdoblje gladi, a danas se sprema na Svetu Luciju ili čak i na sam Badnjak

Sicilijanci kažu: 'a Santa Lucia si mancia ‘a cuccìa' (prijevod: na Svetu Luciju se jede cuccia). Riječ je o kolaču koji se tradicionalno jede za Dan Svete Lucije, i to već stoljećima!

Prema predaji, 13. prosinca 1646. godine, na blagdan svete Lucije, u luku Palerma pristao je brod pun žita i tako spasio stanovnike od strašne gladi. U znak zahvalnosti, Sicilijanci i danas toga dana ne jedu kruh ni tjesteninu, već pripremaju jela od žita, riže, mahunarki i povrća, među kojima se posebno ističe neizostavna cuccìa.

Ovaj tradicionalni sicilijanski kolač od pšenice obožavaju generacije, a njegova je čar u jednostavnosti: ne sadrži jaja, maslac ni ulje, a priprema je iznenađujuće lagana i ugodno rustikalna.

Sastojci:

  • 500 grama ricotte
  • 350 grama suhe pšenice
  • punomasno mlijeko
  • 180 grama šećera u prahu
  • naribana korica organske naranče
  • 70 grama tamne čokolade od 70%
  • 30 grama kandiranog voća, ali može i svježe ili zaleđeno
  • prstohvat cimeta
  • prstohvat soli
@sicilianicreativi 🇮🇹 E’ quasi arrivato il momento di uno dei miei dolci preferiti! È un pezzetto di cuore: ecco la CUCCÍA, dolce siciliano tipico del 13 dicembre, giorno di Santa Lucia. Un goloso mix di ricotta, cioccolato, canditi, grano, zucchero, cannella e scorza di arancia. Senza cottura, senza uova, senza burro né olio. Perfetto anche per Natale. Sapevate che in Sicilia il 13 dicembre non si mangiano cibi fatti con farina macinata ma solo a base di grano cotto intero o di riso? Ve lo spiego sul blog. Salvate la ricetta! 👉 PER LA RICETTA CLICCA SUL LINK BLU NEL PROFILO @sicilianicreativi 👉 INGREDIENTI 500 grammi di ricotta di pecora 350 grammi di grano precotto per pastiera (o 300 grammi di grano secco) latte intero, quanto basta 180 grammi di zucchero a velo la scorza grattugiata di un arancia biologica 70 grammi di cioccolato fondente al 70% 30 grammi di arance, ciliegie, zuccata, cedro canditi un pizzico di cannella una presa di sale pistacchi di Bronte, quanto basta ▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️▪️🇺🇸 This is the CUCCÍA, a typical Sicilian dessert of December 13, Saint Lucia’s day. A delicious mix of ricotta, chocolate, candied fruit, wheat, sugar, cinnamon and orange zest. Without cooking, without eggs and butter and oil free. Also perfect for Christmas. I explain you more about this traditional dessert on my blog. Save the recipe! 👉 RECIPE LINK VIA BIO @sicilianicreativi 👉 INGREDIENTS 500 grams of sheep ricotta 350 grams of pre-cooked wheat whole milk, to taste 180 grams of icing sugar the grated rind of an organic orange 70 grams of 70% dark chocolate 30 grams of oranges, cherries, pumpkin, candied citron a pinch of cinnamon a pinch of salt Bronte pistachios, just enough . . . . . #sicilianicreativi #ricettesiciliane #dolcisiciliani #pasticceriasiciliana #tradizionisiciliane #tradizionisicilia #recipereels #recipereel #siciliaintavola #santalucia #cuccìasiciliana #ricottadessert #dolcialcucchiaio #dolcifattiincasa #dolcifacili #dolcisenzaburro #dolcisenzacottura #nobakedessert #nobakedesserts #dolcinatalizi #christmasdessert #palermofood #palermofoodlove #dolcidinatale #dolcisenzauova ♬ suono originale - Siciliani creativi-Ada Parisi

Priprema:

  1. Operite suhu pšenicu pod hladnom vodom kako biste uklonili nečistoće, ali i škrob. Zatim stavite pšenicu u veliku posudu, prelijte je hladnom vodom i ostavite da se namače tri dana. Vodu mijenjajte dvaput dnevno.
  2. Treći dan ocijedite pšenicu i stavite u veći lonac. Prelijte hladnom vodom, dodajte malo soli i prokuhajte na niskoj vatri 2-3 sata. Naravno, potrebno je povremeno promiješati pšenicu kako se ne bi lijepila uz dno lonca. Zrna trebaju omekšati, ali ostati cjelovita i čvrsta.​
  3. Ocijedite kuhanu pšenicu, prekrijte plastičnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi.​
  4. U velikoj zdjeli umutite ricottu sa šećerom u prahu drvenom žlicom do kremaste teksture bez grudica. Dodajte sitno nasjeckanu čokoladu, kandirano voće, naribanu koricu naranče i cimet.​ Ukoliko vi i vaši ukućani niste obožavatelji kandiranog voća, možete se poslužiti i svježim voćem, ali i onim zaleđenim.
  5. Dodajte ohlađenu pšenicu u kremu i dobro promiješajte. Rasporedite u zdjelice, prekrijte folijom i stavite u hladnjak na 24 sata da se okusi sjedine.
  6. Prije serviranja sve možete i dodatno ukrasiti voćem.

