Ovaj desert sa Sicilije stoljećima oduševljava generacije: Nema jaja, maslaca ni ulja

Kako to obično biva, najbolji recepti stvoreni su iz nužde, a tako i ovaj! Prema legendi, nastao je kada je na Siciliju stigla pšenica i zaustavila razdoblje gladi, a danas se sprema na Svetu Luciju ili čak i na sam Badnjak
Sicilijanci kažu: 'a Santa Lucia si mancia ‘a cuccìa' (prijevod: na Svetu Luciju se jede cuccia). Riječ je o kolaču koji se tradicionalno jede za Dan Svete Lucije, i to već stoljećima!
Prema predaji, 13. prosinca 1646. godine, na blagdan svete Lucije, u luku Palerma pristao je brod pun žita i tako spasio stanovnike od strašne gladi. U znak zahvalnosti, Sicilijanci i danas toga dana ne jedu kruh ni tjesteninu, već pripremaju jela od žita, riže, mahunarki i povrća, među kojima se posebno ističe neizostavna cuccìa.
Ovaj tradicionalni sicilijanski kolač od pšenice obožavaju generacije, a njegova je čar u jednostavnosti: ne sadrži jaja, maslac ni ulje, a priprema je iznenađujuće lagana i ugodno rustikalna.
Sastojci:
- 500 grama ricotte
- 350 grama suhe pšenice
- punomasno mlijeko
- 180 grama šećera u prahu
- naribana korica organske naranče
- 70 grama tamne čokolade od 70%
- 30 grama kandiranog voća, ali može i svježe ili zaleđeno
- prstohvat cimeta
- prstohvat soli
Priprema:
- Operite suhu pšenicu pod hladnom vodom kako biste uklonili nečistoće, ali i škrob. Zatim stavite pšenicu u veliku posudu, prelijte je hladnom vodom i ostavite da se namače tri dana. Vodu mijenjajte dvaput dnevno.
- Treći dan ocijedite pšenicu i stavite u veći lonac. Prelijte hladnom vodom, dodajte malo soli i prokuhajte na niskoj vatri 2-3 sata. Naravno, potrebno je povremeno promiješati pšenicu kako se ne bi lijepila uz dno lonca. Zrna trebaju omekšati, ali ostati cjelovita i čvrsta.
- Ocijedite kuhanu pšenicu, prekrijte plastičnom folijom i ostavite da se potpuno ohladi na sobnoj temperaturi.
- U velikoj zdjeli umutite ricottu sa šećerom u prahu drvenom žlicom do kremaste teksture bez grudica. Dodajte sitno nasjeckanu čokoladu, kandirano voće, naribanu koricu naranče i cimet. Ukoliko vi i vaši ukućani niste obožavatelji kandiranog voća, možete se poslužiti i svježim voćem, ali i onim zaleđenim.
- Dodajte ohlađenu pšenicu u kremu i dobro promiješajte. Rasporedite u zdjelice, prekrijte folijom i stavite u hladnjak na 24 sata da se okusi sjedine.
- Prije serviranja sve možete i dodatno ukrasiti voćem.