Oličenje tihog luksuza: Princeza Charlene zadivila odabirom kaputa, ali i cipela

Monegaška princeza spojila je senzibilnost tihog luksuza s prigušenim, neutralnim tonovima za jesensku sezonu tijekom svog posljednjeg angažmana koji je uključivao distribuciju poklona Crvenog križa
Za dnevni izlazak ovoga petka, princeza Charlene, u društvu svog supruga od 14 godina, princa Alberta II., nosila je kaput u moka smeđoj boji i dolčevitu identične nijanse, oboje izrađene od mekanog materijala, uz bijele hlače i ravne cipele.
Ono što je spojilo sve tonalne elemente njezine odjeće bile su dvobojne ravne cipele dizajnera Rogera Viviera, kakve preferira nositi i američka prva dama Melania Trump.
Svoj izgled Charlene je zaokružila biserima, a njezina kosa bila je stilizirana u punđu s laganim bočnim razdjeljkom i pramenovima kose koji su uokvirivali njezino lice.
Kao i druge članice kraljevskih obitelji, uključujući Meghan Markle, varijacije trenda tihog luksuza pronašle su uporište u brojnim kraljevskim garderobama diljem svijeta. Za princezu Charlene, pronalaženje neutralnih tonova i pojednostavljenih silueta oduvijek je bila stalna karakteristika njezine kraljevske garderobe.
Kao potpredsjednica Crvenog križa Monaka, princeza Charlene redovito prisustvuje brojnim događanjima tijekom godine kako bi promicala neprofitnu organizaciju.
Ovaj javni angažman princeze Charlene za distribuciju poklona Crvenog križa također je poslužio kako bi istaknuo dugogodišnji bliski odnos monegaške kneževske obitelji s organizacijom.