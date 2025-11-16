Oličenje tihog luksuza: Princeza Charlene zadivila odabirom kaputa, ali i cipela

Strijelac

Sunce u trigonu s Jupiterom donosi vam zeleno svjetlo nakon razdoblja razmišljanja i napetosti. Osjećate povratak povjerenja i optimizma. Pobjeđuju oni projekti koje ste gradili polako i iskreno, a ne oni koje ste forsirali. U ljubavi, nježnost i strpljenje donose više od žurbe. Izrazite što vam je na srcu, ali na način koji vas ne tjera u nešto što još nije spremno.​

