Nemate vremena ujutro? Ideje za brz i zdrav doručak gotov za nekoliko minuta

Postoje ljudi koji ustaju dovoljno rano da u miru doručkuju prije početka dana. A postoje i oni koji navijaju nekoliko alarma, jedva se izvuku iz kreveta i samo žele još pet minuta sna. U tom drugom scenariju doručak se često svodi na nešto brzo i najčešće nezdravo – kekse, pecivo ili slatki zalogaj kupljen usput.

Ipak, zdrav doručak ne mora oduzimati puno vremena. Uz malo planiranja pri kupnji i nekoliko jednostavnih ideja moguće je pripremiti brz, hranjiv i ukusan obrok koji će vas držati sitima do ručka.

Integralni kruh kao baza

Jedna od najjednostavnijih promjena za zdraviji doručak jest zamjena rafiniranih žitarica integralnima. Upravo vanjski sloj žitarice – mekinje i klica – sadrži većinu vlakana i hranjivih tvari, a uklanja se u rafiniranim proizvodima.

Integralni kruh pritom je praktičan izbor jer se može zamrznuti u porcijama. Ujutro ga samo ubacite u toster i za nekoliko minuta spreman je za posluživanje.

Iako su rajčica i maslinovo ulje klasična kombinacija, postoje i brojne druge opcije. Ako volite slano, tost možete obogatiti sirom, kuhanim jajima, ribom iz konzerve ili dimljenim lososom. Za slatke varijante odličan su izbor sezonsko voće, svježi sir ili avokado, koji se jednako dobro uklapa u slatke i slane kombinacije.