Nadmašila je i slavnu svekru: Nasljednica kraljice Ranije u odličnoj haljini i još boljim cipelama

Jordanska princeza Rajwa zasjala je u Parizu uz princa Husseina, gdje ih je u Elizejskoj palači dočekao predsjednik Emmanuel Macron sa suprugom Brigitte

Jordanski princ Hussein i princeza Rajwa započeli su svoju europsku turneju posjetom Parizu, gdje su ih u Elizejskoj palači ugostili francuski predsjednik Emmanuel Macron i supruga Brigitte.

Bila je to njihova prva zajednička posjeta 'gradu ljubavi', a pozornost javnosti ponajprije je privukla princeza Rajwa, čiji se besprijekorni stil sve češće uspoređuje s profinjenom elegancijom kraljice Ranije.

Kraljevska elegancija

Za ovu svečanu prigodu princeza Rajwa izabrala je strukturiranu crnu midi haljinu s V izrezom i nizom dekorativnih gumbi sprijeda. Posebnu čar stajlingu dao je plašt koji se nježno spuštao do poda, dajući cijelom izdanju dozu kraljevske profinjenosti i modernog glamura. Haljina je dio kolekcije dizajnerice Mone Alshebil, a princeza ju je upotpunila elegantnim crnim salonkama od tila s remenčićem oko gležnja čiji dizajn potpisuje modna kuća Fendi.

Upečatljivi detalji

Stajling je zaokružila minijaturnom torbicom Knot brenda Bottega Veneta u nijansi travertina. Riječ je o ručno pletenom modelu s prepoznatljivim zatvaračem u obliku čvora, koji se već udomaćio u ormarima brojnih kraljevskih dama – od kraljice Letizije i kraljice Maksime do princeza Viktorije i Magdalene od Švedske.

Rajwa je svoj look zaokružila jednostavnom, ali upečatljivom frizurom – dugu tamnosmeđu kosu nosila je raspuštenu, s razdjeljkom po sredini i blagim prirodnim valovima koji su stvarali dojam lakoće i prirodne ljepote.

Princeza Rajwa i Brigitte Macron Izvor: EPA / Autor: TERESA SUAREZ

