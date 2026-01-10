ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 10. siječnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

P. H.

10.01.2026 u 00:00

tportal
Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Opozicija Sunca i Marsa s Jupiterom može potaknuti Ovnove na pretjeranu samopouzdanost u odnosima. Poslovne ambicije su velike, no pripadnici ovoga znaka moraju provjeriti raspolažu li resursima za realizaciju planova.

Rođeni u znaki Bika bi trebali na pustiti stari obrazac ponašanja koji ne služi više njihovoj vezi.

Pogledaj detaljni horoskop

Dan je pogodan za odmor i regeneraciju. Bikovi bi trebali slušati signale svoga tijela i ne forsirati se ukoliko osjete umor.

Opozicija planeta u Jarcu i Raku donosi potrebu Blizancima za balansom između karijere i intimnosti. Partneri bi možda mogli osjetiti da se odnos zanemaruje. Preporučuje se im rastezanje i neka pripaze pažnju na držanje tijela, osobito ukoliko rade za računalom. Rođenima u znaku Raka je potreban odmor i obnavljanje energije. Ne smiju se osjećati loše što uzimaju vrijeme za sebe.

Detaljan dnevni horoskop za sve znakove možete pročitati OVDJE.

