Svi su primijetili: Nasljednica kraljice Ranije iznenadila novom frizurom

Supruga jordanskog prijestolonasljednika Husseina, princeza Rajwa , iznenadila je javnost svojim najnovijim izdanjem na Instagramu, gdje je pokazala dramatičnu promjenu frizure. Nakon više od godinu dana tijekom kojih je nosila pramenove karamel nijanse u smeđoj kosi, odlučila se za tamniju nijansu – bogatu crnu boju koja naglašava njezine nježne crte lica i unosi dozu jesenske elegancije.

Obiteljska fotografija, objavljena na profilu njezina supruga princa Husseina povodom rođendana njegovih sestara, princeze Iman i princeze Salme, bila je prilika da javnost prvi put vidi novo izdanje princeze Rajwe . Na fotografiji se jasno uočava tamnija kosa oblikovana u raskošne valove koji su padali preko ramena, dok od nekadašnjih svjetlijih nijansi više nema traga.

Uz promijenjenu frizuru, princeza je plijenila pažnju i modnim odabirom. Nosila je svilenu košulju u čokoladno smeđoj nijansi iz kolekcije dizajnera Dries Van Notena . Elegantni wrap-kroj s dugim rukavima i ovratnikom savršeno se nadopunjavao s krem hlačama šireg kroja. Poseban naglasak čitavom izdanju dala je ogrlica 'The Wave Choker with Dangling Pink Sapphires' brenda Ailes, koja je unijela raskošnu, kraljevsku notu.

Cjelokupni izgled dodatno je zaokružila pažljivo odabranim make-upom. Smokey eye naglasio je njezin prirodan pogled, dok je ruž u breskvastoj nijansi pružio suptilan, ali efektan završni detalj.

Princeza Rajwa već je poznata po svojim besprijekornim frizurama koje variraju od uglađenog visokog repa i raskošnih valova do jednostavnijih, ležernih polupodignutih varijanti. Tijekom posljednjih godinu dana oduševila je različitim stilovima – od nenametljivog i prirodnog izdanja nakon vjenčanja Jeffa Bezosa i Lauren Sanchez u Veneciji do svečanog portreta povodom prve godišnjice braka s princem Husseinom.