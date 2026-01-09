ASTRO PROGNOZA

Dnevni horoskop za 9. siječnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

09.01.2026 u 00:00

Izvor: Freepik / Autor: Freepik
Ovo je savršen dan za Ovnove za iskrene razgovore o budućnosti veze, ali neka pripaze da ne budu preagresivni. Osobe rođene u ovom znaku danas imaju nevjerojatnu energiju za postizanje ciljeva i rješavanje složenih problema.

Ovnovi trebaju iskoristiti ovaj pogodan trenutak za pokretanje novih projekata ili pregovore o napredovanju.

Osobe rođene u znaku Bika trebaju biti svjesne razlike između istinske ljubavi i materijalnih pokazatelja naklonosti.

Ovo je odličan dan za Blizance za 'networking' i poslovne kontakte. Njihove komunikacijske vještine su na vrhuncu i mogu postići važne dogovore.

Energija pripadnika ovoga znaka je na optimalnoj razini i trebaju je iskoristiti za fizičku aktivnost. Šetnja, trčanje ili ples mogu pomoći da se osjećaju uravnoteženo.

