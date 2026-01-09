Dnevni horoskop za 9. siječnja 2026. – što vam zvijezde danas donose

Ovnovi trebaju iskoristiti ovaj pogodan trenutak za pokretanje novih projekata ili pregovore o napredovanju.

Fokus na prijateljstva i društvene veze može vam pomoći da bolje razumijete što želite u romantičnoj vezi. Možda pronađete ljubav kroz društvene aktivnosti. Retrogradni Merkur u vašoj zoni društvenih kontakata donosi stare prijatelje ili kolege natrag u fokus. Možda je vrijeme za obnavljanje veza. Stopala i limfni sustav zahtijevaju pažnju.

Retrogradni Merkur u vašoj dvanaestoj kući donosi potrebu za introspekcijom. Možda trebate biti sami da biste razumjeli što stvarno želite. Rad iza kulisa može biti produktivniji od javnog nastupa. Fokusirajte se na pripremu i planiranje. Osigurajte dovoljno sna i izbjegavajte prekomjerni stres.

Snažan fokus na sebe i vlastite ciljeve može stvoriti distancu u vezi. Osigurajte da partner zna da vam je stalo. Retrogradni Merkur u vašem znaku favorizira reviziju osobnih i profesionalnih ciljeva. Ovo je vrijeme za planiranje, ne akciju. Osigurajte dovoljno kalcija i vitamina D u prehrani.

Fokus na vrijednosti i sigurnost može umanjiti spontanost u vezi. Pronađite način da budete i odgovorni i zabavni. Retrogradni Merkur je prošao vaš znak, ali učinci još traju. Pregledajte financijske planove i ispravljajte greške. Umjerenost će biti ključna riječ - izbjegavajte pretjerivanje s hranom ili alkoholom

Retrogradni Merkur može donijeti stare tajne ili nedorečenosti na površinu. Budite spremni na otvorene i možda teške razgovore. Komunikacija je ključna, ali provjerite činjenice dvaput. Nesporazumi su mogući i mogu koštati. Respiratorni sustav zahtijeva pažnju. Ako pušite, razmislite o smanjenju ili prestanku.

Jarčeva energija u vašoj zoni doma donosi potrebu za ozbiljnim razgovorima o zajedničkom životu i budućnosti. Stabilnost je ključna. Retrogradni Merkur može uzrokovati kašnjenja u komunikaciji. Provjerite sve detalje dvaput prije nego pošaljete važne poruke ili dokumente. Donji dio leđa i bubrezi zahtijevaju pažnju. Hidrirajte se dobro i izbjegavajte prekomjerno sjedenje.

Retrogradni Merkur, vaš vladar, donosi potrebu za ponovnim razgovorom o temama koje ste mislili da su riješene. Budite otvoreni za kompromis. Savršen dan za analitički rad, reviziju dokumenata i ispravljanje grešaka. Vaša pažnja za detalje je pojačana. Crijevni sustav može biti osjetljiv. Obratite pažnju na probiotike i zdravu prehranu bogatu vlaknima.

Fokus na svakodnevnu rutinu može vas odvesti od romantičnih trenutaka. Napravite poseban napor da pokažete partneru da vam je stalo. Odličan dan za organizaciju i produktivnost. Retrogradni Merkur favorizira reviziju radnih procesa i poboljšanje efikasnosti. Malo promjena u prehrani ili vježbanju mogu donijeti velike rezultate.

Jarčeva energija u vašoj zoni partnerstva naglašava potrebu za ozbiljnim razgovorima o budućnosti veze. Emocije su duboke, ali ih treba izraziti konstruktivno. Retrogradni Merkur može donijeti kašnjenja u pregovorima ili ugovorima. Budite strpljivi i iskoristite ovo vrijeme za pripremu i planiranje. Želudac i probava mogu biti osjetljivi.

Pragmatična energija Jarca donosi potrebu za stabilnošću u vezi. Razgovarajte s partnerom o dugoročnim planovima, ali pazite na tvrdoglav pristup koji bi mogao stvoriti napetost. Odličan dan za financijsko planiranje i pregled budžeta. Retrogradni Merkur favorizira reviziju starih projekata i ispravljanje grešaka iz prošlosti. Obratite pažnju na prehranu i tjelesnu masu.

Retrogradni Merkur može donijeti nepozvane goste iz prošlosti ili nedorečene teme u vezi koje traže ponovni razgovor. Budite strpljivi i izbjegavajte impulzivne reakcije na partnerove riječi. Profesionalne ambicije su na vrhuncu zahvaljući energiji Jarca, ali pazite na detalje u komunikaciji. Visoka razina energije može vas odvesti u pretjerivanje.

Osobe rođene u znaku Bika trebaju biti svjesne razlike između istinske ljubavi i materijalnih pokazatelja naklonosti.

Ovo je odličan dan za Blizance za 'networking' i poslovne kontakte. Njihove komunikacijske vještine su na vrhuncu i mogu postići važne dogovore.

Energija pripadnika ovoga znaka je na optimalnoj razini i trebaju je iskoristiti za fizičku aktivnost. Šetnja, trčanje ili ples mogu pomoći da se osjećaju uravnoteženo.

