Nasljednica kraljice Ranije ima oko za odlične komade: Ova suknja pristaje svakoj silueti

Princeza Rajwa ponovno je očarala modnim odabirom. Na svečanoj večeri u Washingtonu, koju je priredio američki potpredsjednik JD Vance, pojavila se uz princa Huseina u sofisticiranom kompletu Alexandera McQueena

Tijekom službenog posjeta Washingtonu prijestolonasljednik Jordana, princ Husein, i njegova supruga, princeza Rajwa, privukli su veliku pozornost, osobito zahvaljujući besprijekornom stajlingu mlade princeze.

Princeza Rajwa i princ Husein bili su počasni uzvanici na svečanoj večeri koju je, u čast jordanskog prijestolonasljednika, priredio američki potpredsjednik JD Vance sa suprugom Ushom Vance.

Izvor: Profimedia / Autor: Neven Bučević/tportal

S potpisom Alexandera McQueena Za ovu priliku Rajwa je odabrala sofisticiranu jesensku kombinaciju modne kuće Alexander McQueen, brenda kojem se nerijetko vraća. Princeza se pojavila u svilenom kompletu sastavljenom od bluze i suknje s cvjetnim uzorkom, koji je istodobno odavao eleganciju i suvremenost. Struk je naglasila prepoznatljivim McQueenovim remenom s dvostrukim kopčanjem, a cijelu je kombinaciju zaokružila efektnom torbicom od kože s detaljima rezbarenja brenda Alaïa.

Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein bin Abdullah II and Princess Rajwa Al Hussein attended a banquet hosted by United States Vice President JD Vance and Second Lady Usha Vance in Washington, DC, on Thursday, in honour of Their Royal Highnesses visit to the #US #Jordan pic.twitter.com/kjPZ4NAVWP — RHC (@RHCJO) September 19, 2025

Diskretan, a istodobno luksuzan odabir još je jednom potvrdio Rajwinu sklonost ženstvenim, ali strukturiranim krojevima koji savršeno pristaju njezinu profilu nove članice kraljevske obitelji. Iako je tijekom posjeta bila vrlo suzdržana, ovim se pojavljivanjem u Washingtonu nametnula kao jedna od najzanimljivijih figura na kraljevskoj modnoj sceni.