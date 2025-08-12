Komplimenti na sve strane: J.Lo zapalila društvene mreže najnovijom objavom

Jennifer Lopez koja je nedavno proslavila svoj 56. rođendan dobro zna kako izazvati pozornost fanova i javnosti

Nezaustavljiva J.Lo ponovno je ostavila bez daha svoje obožavatelje elegantnim crnim outfitom koji je u prvi plan istaknuo njezine vitke noge.

Ovaj put se Jennifer odlučila za sofisticiranu crnu kombinaciju koja je idealno naglasila njezine adute. Uski crni bodi u kombinaciji s prozirnim čarapama ukrašenim cvjetnim motivima i visokim štiklama otkrio je da je slavna glumica, pjevačica i poduzetnica u top formi, pa njezini obožavatelji nisu mogli pronaći dovoljno komplimenata kojima bi je opisali. Naime, latino ljepotica večeras ima svoj posljednji nastup na turneji na Sardiniji u Italiji, na ekskluzivnoj ljetnoj gala večeri luksuznog hotela Cala di Volpe pa je sinoć uoči velikog finala, odjenula tu crnu zavodljivu modnu kombinaciju te razveselila fanove nizom selfieja.

Instagram je 'gorio' od pohvala na račun njezinog looka. 'Predivna', 'Najljepša žena na svijetu', 'Noge od milijun dolara', 'Nismo bili spremni za ovu objavu'... Zavodljivi look upotpunila crnom beretkom, kosu je nosila raspuštenu dok je make up bio glamurozan.

ŠLJOKICE, RESICE… U zavodljivom stajlingu koji ne trpi nesavršenosti, J.Lo zaludjela Španjolce Pogledaj galeriju





