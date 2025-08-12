Ljetni look Nine Badrić pun je pogodak i ističe joj preplanuli ten

Ljeto je bez sumnje Ninino omiljeno godišnje doba koje koristi kako bi napunila baterije, pa je sad sa svojim brojnim obožavateljima podijelila trenutke s odmora na društvenim mrežama.

I ova modna kombinacija dokaz je njezinog prepoznatljivog stila koji je istovremeno jednostavan, funkcionalan i vrlo ženstven, upravo savršen za bezbrižne ljetne dane na Jadranu.

Nina je sad pozirala na vespi odjevena u upečatljiv ljetni kaftan u vedrim tonovima ispod kojeg je nosila jednodijelni crni kupaći kostim.

Stajling koji je istaknuo njezinu preplanulu put nadopunila je statement naušnicama, jednostavnom frizurom i prozračnim make upom.

Nije dugo trebalo čekati na komplimente koji su uslijedili: 'Kraljica', 'Prekrasna', 'Dama'...

Inače, u posljednje vrijeme Nina Badrić samo niže zapažena modna izdanja, a jedno od njih je pohvalio i modni kritičar Fashion Guru.

'Cijeli stajling bio je besprijekorno odrađen, bez trunke truda – kao da je slučajno upala u vlastiti ormar i izašla kao s naslovnice Voguea', poručio je tad.