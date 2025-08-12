Ljetni look Nine Badrić pun je pogodak i ističe joj preplanuli ten

Nina Badrić i ovo ljeto provodi na svom Hvaru kojeg često naziva drugim domom gdje uživa punim plućima
Ljeto je bez sumnje Ninino omiljeno godišnje doba koje koristi kako bi napunila baterije, pa je sad sa svojim brojnim obožavateljima podijelila trenutke s odmora na društvenim mrežama.
I ova modna kombinacija dokaz je njezinog prepoznatljivog stila koji je istovremeno jednostavan, funkcionalan i vrlo ženstven, upravo savršen za bezbrižne ljetne dane na Jadranu.
Nina je sad pozirala na vespi odjevena u upečatljiv ljetni kaftan u vedrim tonovima ispod kojeg je nosila jednodijelni crni kupaći kostim.
Look baš za ljeto
Stajling koji je istaknuo njezinu preplanulu put nadopunila je statement naušnicama, jednostavnom frizurom i prozračnim make upom.
Nije dugo trebalo čekati na komplimente koji su uslijedili: 'Kraljica', 'Prekrasna', 'Dama'...
Inače, u posljednje vrijeme Nina Badrić samo niže zapažena modna izdanja, a jedno od njih je pohvalio i modni kritičar Fashion Guru.
'Cijeli stajling bio je besprijekorno odrađen, bez trunke truda – kao da je slučajno upala u vlastiti ormar i izašla kao s naslovnice Voguea', poručio je tad.