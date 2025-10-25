Hana Huljić otkrila jutarnje beauty korake i što njezina Alba uvijek pronađe

Hani Huljić Grašo jutro počinje minimalistički: umivanje vodom, potom kolagenski serum ili hidratantni sprej, pa krema za lice; povremeno doda kap vitamina C za dodatni sjaj. Kad se šminka, bira laganu CC kremu, malo rumenila i maskaru, oslanjajući se na prirodnu kozmetiku i pojačanu hidrataciju zbog suhe kože. Navečer rutinu zatvara bogatijom, prirodnom kremom kako bi obnovila kožnu barijeru tijekom noći .

Progovorila je i o svojoj uvijek njegovanoj kosti . Kaže da joj kosa izgleda zahtjevnije nego što jest: prirodno je valovita pa često djeluje kao da je uvijek stilizirana. U praksi mijenja šampone i maske, najdraži su joj s mirisom kokosa, a na mokru kosu stavlja malo ulja i oblikuje je dlanovima bez feniranja.

Kad bura 'pokvari planove', rješenje je jednostavna punđa. Drastične promjene boje ili kratki krojevi je ne privlače. Otkako je postala mama, beauty rutinu je svela na osnove. U svakodnevici je 'no makeup' tip i rijetko nosi puder.

Ispričala je i simpatičnu crticu oko šminke i njezine djevojčice Albe. 'Imam u svojoj torbi mali pretinac sa šminkom, da se nađe. A ona ga uvijek nađe... Bude ruža do nosa', rekla je za Net.hr.