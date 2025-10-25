MALI RITUALI

Hana Huljić otkrila jutarnje beauty korake i što njezina Alba uvijek pronađe

D.A.M.

25.10.2025 u 22:16

Hana Huljić Grašo
Hana Huljić Grašo Izvor: Cropix / Autor: Tom Dubravec
Bionic


Skladateljica Hana Huljić Grašo rijetko istupa u javnosti, no ovoga puta rado je otkrila svoje jednostavne beauty rituale. Njezin pristup njegovanju počiva na minimalizmu, prirodnim formulama i dosljednoj hidrataciji, uz par brzih trikova za dane kada nema vremena za dugi ritual

Hani Huljić Grašo jutro počinje minimalistički: umivanje vodom, potom kolagenski serum ili hidratantni sprej, pa krema za lice; povremeno doda kap vitamina C za dodatni sjaj. Kad se šminka, bira laganu CC kremu, malo rumenila i maskaru, oslanjajući se na prirodnu kozmetiku i pojačanu hidrataciju zbog suhe kože. Navečer rutinu zatvara bogatijom, prirodnom kremom kako bi obnovila kožnu barijeru tijekom noći.

'No makeup' tip

Progovorila je i o svojoj uvijek njegovanoj kosti. Kaže da joj kosa izgleda zahtjevnije nego što jest: prirodno je valovita pa često djeluje kao da je uvijek stilizirana. U praksi mijenja šampone i maske, najdraži su joj s mirisom kokosa, a na mokru kosu stavlja malo ulja i oblikuje je dlanovima bez feniranja.

Izvor: Promo fotografije / Autor: Promo

Kad bura 'pokvari planove', rješenje je jednostavna punđa. Drastične promjene boje ili kratki krojevi je ne privlače. Otkako je postala mama, beauty rutinu je svela na osnove. U svakodnevici je 'no makeup' tip i rijetko nosi puder.

Ispričala je i simpatičnu crticu oko šminke i njezine djevojčice Albe. 'Imam u svojoj torbi mali pretinac sa šminkom, da se nađe. A ona ga uvijek nađe... Bude ruža do nosa', rekla je za Net.hr.

Hana Huljić Grašo
Hana Huljić Grašo Izvor: Pixsell / Autor: Neva Zganec/PIXSELL

tportal
