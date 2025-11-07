Tako je jednostavno: Ovako nastaju nimalo dosadni stajlinzi, a kvaka je u pravilu 'sedam bodova'

Na TikToku pojavio se viralni trend čiji je cilj olakšati nam život, a osobito stvaranje besprijekornih odjevnih kombinacija

Riječ je o najosnovnijoj aritmetici, samo zbrajanju i to u vrlo malim količinama. Za one koji ne znaju o čemu je riječ, ovo je jednostavna metoda koju možemo primijeniti pri odijevanju i nosi naziv pravilo sedam bodova.

Kako funkcionira ovo pravilo? Ideja je da svaka odjevna stavka u ormaru dobije vrijednost od jedan ili dva boda, a idealni outfit trebao bi ukupno imati sedam ili osam bodova, nikada manje od šest ili više od deset. Osnovni komadi poput kvalitetnih traperica ili bijele košulje/bluze vrednuju se s jednim bodom. S druge strane, komadi poput šalova od svilene tkanine sa uzorkom, torbi jakih boja ili upečatljivih, originalnih naušnica koje su statement i trendi, svaki vrijede dva boda.

Ako kombiniramo široke traperice, bijeli top i balerinke, dobivamo osnovu od tri boda. Iako nema ničeg lošeg u toj kombinaciji, to je izgled koji je jednostavan, ali prilično očekivan i bezizražajan. Dodavanjem jakne od antilopa i glomaznih zlatnih naušnica, postiže se ukupno pet bodova. Ako na to dodamo šal s cvjetnim uzorkom i sunčane naočale, outfit zaokružujemo na zdravih osam bodova.

Prednosti pravila sedam bodova u modi Ovo pravilo sprječava da outfit izgleda previše jednostavno jer unosi dovoljno vizualnog interesa i detalja da jedan jednostavan izgled može postati namjeran i elegantan. Štiti nas od pretjerivanja ili pretrpavanja odjeće, pomaže kontrolirati kombinacije da ne djeluju pretrpano ili komplicirano. Također, ovo pravilo može poslužiti kao sigurna referenca – možemo ga koristiti kao checklistu kako bismo osigurali da nam konačni stil bude uravnotežen. Budući da se radi o vrlo jednostavnoj formuli, omogućava nam da uz malo truda pretvorimo osnove iz ormara u nešto elegantnije bez previše kompliciranja.

Postoje različite verzije i mišljenja o ovom pravilu. Neke stručnjakinje tvrde da bilo koji stajling s više od osam bodova postaje pretrpan. No, to može biti istina ili ne. Pravilo sedam-osam bodova može biti korisna referenca onima kojima je manje razvijen dojam za kombiniranje i kreiranje lookova od samog početka. Dok je u glavi jasna jednostavna baza poput jednobojne haljine, traperica i jednostavne majice ili bluze, ili pak lepršave midi suknje i jednostavnog gornjeg dijela, mentalno zbrajanje bodova može biti dovoljno inspirativno da shvatimo da nam nedostaju dodatni modni detalji poput nakita za jači osobni pečat.

Ovo je pet ključnih modnih komada za hladnije razdoblje Izvor: Profimedia / Autor: Montaža: Neven Bučević