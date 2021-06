ZagrebDox: Tema pandemije nije zaobišla ni ovogodišnji festival

Pandemija koronavirusa kao sveprisutna tema nije mogla zaobići niti ovogodišnji ZagrebDox, na kojem se prikazuju filmovi koji se njome bave iz različitih perspektiva, od osobnih do globalnih, a među njima su i oni mladih hrvatskih autora

Hrvatski kontekst u propitivanju pandemije nadopunjava i potres, koji bi i sam po sebi bio dovoljan kao filmska tema, a osobito u trenutku kada su građani bili prisiljeni birati između uputa da 'ostanu doma' ili pak izađu iz kuća i stanova uslijed potresa.

Marko Bičanić u filmu 'Još malo do Nove godine' dokumentira posljednje dane prošle godine, obilježene potresom katastrofalnih razmjera, i to iz perspektive dvojice dječaka. Unatoč epidemiji 13-godišnji Mateo uživa na zimskim praznicima u igri s prijateljima i bacajući petarde iščekujući Novu godinu, no nekoliko dana prije samog dočeka idilu prekida razoran potres koji pogađa susjednu županiju.