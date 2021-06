ZagrebDox: 'Zemlja je plava poput naranče' otvara i prvi festivalski dan

Film kojim je otvoren ovogodišnji ZagrebDox, "Zemlja je plava poput naranče" Irine Cilik, otvara u Teatru &TD i program prvog festivalskog dana, uz razgovor s autoricom

Kako svi članovi obitelji dijele strast prema filmu, odlučili su snimiti film inspiriran njihovim životom u doba rata, a majci i njezinoj djeci pretvaranje traume u umjetničko djelo najbolji je način da zadrže svoju humanost.

Irina Cilik, rođena 1982. u Kijevu, diplomirala je TV režiju na Nacionalnom sveučilištu za kazalište, film i televiziju. Njezini raniji kratkometražni igrani i dokumentarni filmovi prikazani su i nagrađivani na brojnim međunarodnim filmskim festivalima. Autorica je nekoliko kratkometražnih igranih i dokumentarnih filmova te autorica osam knjiga poezije, proze i dječje proze.

Međunarodna konkurencija donosi i film "Nizvodno prema Kinshasi" Dieuda Hamadija koji u rodnom Kisanganiju, prati skupinu stanovnika Kisanganija koji su zadobili trajna fizička oštećenja tijekom Drugog kongoanskog rata, a zahvaljujući glazbenom kazalištu, žrtve su ponovno pronašle svoj glas.

Tu je i "Bijelo na bijelom" videodnevnik Viere Čákanyove koji je ta slovačka redateljica vodila boraveći na poljskoj stanici na Antarktiku, gdje je 2017. snimala film "Frem", čiji je glavni lik bila umjetna neuronska mreža. Upustila se u razgovor s različitim oblicima umjetne inteligencije, a debatirajući s njima o prirodi filma, umjetnosti i smislu života, istovremeno je otkrivala način razmišljanja oslobođen ljudskosti i emocionalnosti koji potiče na duboko promišljanje o nama samima.

Ista konkurencija donosi i "Sjenke djetinjstva" ruskog autora Mihaila Gorobčuka o rađanju svijesti i prvom učenju jezika kod djece, te "Kruh svagdašnji" kurdskog redatelja Rahima Zabihija, koji je kroz devet godina pratio iznimno opasan posao kurdskih kulbara, nosača koji transportiraju robu preko iranske granice.

Festivalska gošća, švicarsko-albanska redateljica Dea Gjinovci, predstavit će svoj cjelovečernji dokumentarni prvijenac "Buđenje na Marsu", kojim kroz priču romskog dječaka s Kosova koji s obitelji živi u Švedskoj obrađuje neobičnu bolest koja pogađa djecu imigranata, sindrom rezignacije.

Regionalna konkurencija donosi autobiografski film "Prvi rođendan nakon apokalipse" bosansko-hercegovačke autorice Farah Hasanbegović koja crtanim impresijama, sjećanjima u obliku fotografija i prikazima različitih faza pečenja kolača gledatelje uvodi u svoju struju svijesti, te "Kuću lutaka" rumunjskog redatelja Tudora Platona, osebujna priča o tradicionalnom godišnjem odmoru grupice 70-godišnjih gospođa.

Redateljice Cristina Hanes i Isabella Rinaldi u okviru te konkurencije razgovarat će s publikom o svom ostvarenju "Pokajnici?", u kojem prikazuju Indijku koja je sa suprugom napustila pokret otpora naksalita maoista i pokušava pronaći novi život.

Premijere hrvatskih filmova

Uz niz dokumentaraca koji će biti prikazani u ponedjeljak do 22 sata, održat će se i dvije premijere hrvatskih ostvarenja.

Program Teen Dox u 18 sati u Kinu SC, uz razgovor s autoricom, predstavlja film "One su tu" Andrijane Mirne Marin o iskustvima i položaju žena u glazbenoj industriji progovara na temelju priča o četiri kantautorice i dva benda: Sari Renar, Nini Romić, Billie Joan, Mary May, Punčkama i Seven Mouldy Figs.

Svjetska premijera najavljena je za 20 sati u Kinu SC, filma "Dubica" Marine Aničić Spremo, koji je nastao u produkciji Factuma. Film bilježi svakodnevicu u Hrvatskoj Dubici, selu kraj Une, na granici s Bosnom i Hercegovinom, gdje kroz razgovore sa sve malobrojnijim stanovnicima, redateljica portretira mjesto koje se nikada nije oporavilo od ratnih stradanja, no koje unatoč brojnim problemima i sudbini koju dijeli s brojnim hrvatskim selima i malim gradovima pruža nadu u kvalitetniji suživot.

Teen Dox donosi u ponedjeljak i slovački film "Orkestar iz zemlje tišine" Lucije Kašove, posvećen sastavu Zohra, prvom potpuno ženskom orkestru u Afganistanu, što je rijetkost je u toj zemlji mnogi bavljenje glazbom još uvijek smatraju neprihvatljivim, pogotovo kad su u pitanju mlade žene.

Program Majstori Doxa u 18 sati prikazuje film "Gunda" ruskog redatelja Victora Kossakovskog koji, kroz susrete s majkom krmačom iz naslova filma, dvije krave i urnebesnom jednonogom kokoši Kosakovski podsjeća na iskonsku vrijednost života i čudnovatost svijesti svih životinja, pa i nas samih.

Kontroverzni Doc prikazuje izraelski film "Nije to bila ljubav" Maye Sarfaty o tragičnoj ljubavnoj priču Helene Citron, mlade Židovke i zatvorenice u Auschwitzu, i austrijskog oficira SS-a Franza Wunscha. Unatoč riziku da budu smaknuti ako ih otkriju, njihova se zabranjena veza nastavila do kraja rata i oslobođenja logora, a trideset godina kasnije Helena dobiva pismo u kojem je oficirova žena moli da "uzvrati uslugu" i svjedoči u korist Wunscha.

U okviru programa Stanje stvari prikazat će se "Oeconomia" njemačke redateljice Carmen Losmann, koja pokušava proniknuti u tajne našeg ekonomskog sustava i shvatiti pravila kapitalizma, no na svoja pitanja teško dobiva odgovore. Dok mnogi predstavnici financijskog sektora ne žele razgovarati pred kamerama, oni koji pristaju često ni sami ne znaju odgovore.

Ovogodišnje, 17. izdanje ZagrebDoxa organizirano je u skladu s epidemiološkim mjerama pa se poziva gledatelje da ulaznice, ukoliko su u mogućnosti, kupuju online. Ulaznice nisu numerirane, ali su u dvorani označena mjesta za sjedenje radi adekvatne fizičke udaljenosti među posjetiteljima.

Smanjen je kapacitet u dvoranama, provodi se pojačano čišćenje prostora između projekcija, koriste zaštitne maske, a osigurani su i dezinficijensi u svim prostorima.