Slavni izraelski redatelj stiže na ZagrebDox: Kraj okupacije Zapadne obale u našem je interesu

Kraj okupacije Zapadne obale u najvećem je izraelskom interesu, smatra Avi Mograbi, proslavljeni izraelski redatelj koji nekoliko desetljeća filmovima kritizira politiku svoje države i dolazi na ovogodišnji ZagrebDox

Film je prožet svjedočanstvima vojnika koji su se nakon služenja na Zapadnoj obali i u Gazi udružili u organizaciju „Breaking the Silence“ (Prekinimo tišinu) kako bi javnosti ukazivali na izraelske zločine i kršenja međunarodnog prava na okupiranom teritoriju.

Mograbi naglašava kako ne živi u iluziji da njegovi filmovi mogu donijeti neku promjenu u izraelskom društvu. „Znam da propovijedam svojim istomišljenicima. Ali to nije nevažno – davati im podršku, jačati njihovu argumentaciju“, rekao je Izraelac.

U kratkom dokumentarcu „Mrs. Goldstein“ snima audiciju za ulogu supruge liječnika koji je 1994. ubio nekoliko desetaka muslimana u Hebronu, a u „Kako sam naučio ne brinuti i zavolio Ariela Sharona“ pokušava i postepeno uspijeva kamerom doći do izraelskog političara, ministra obrane tijekom rata u Libanonu 1982. godine.

Mograbi na svojoj je službenoj stranici omogućio besplatno gledanje svog dosadašnjeg opusa koji uključuje dvadesetak dokumentaraca.

Nije optimist

Slavni redatelj koji u Zagreb stiže nakon nedavne eskalacije sukoba između Izraela i Gaze, najžešće u proteklom desetljeću ne vjeruje da će Izrael tako skoro promijeniti smjer svoje politike.

„Mislim da nema dovoljno želje u društvu za promjenom. Koliko god djelovalo čudno, čini se da su Izraelci u sretnom suživotu s periodičkim napadima na Gazu i na same sebe, kao i s činjenicom da Palestinci žive pod vojnom diktaturom“, rekao je, pa dodao da se na „vidiku ne vidi nikakva promjena“ osim četiri-pet političara koji se zalažu za njih i „majušne manjine" unutar društva koja se protivi izraelskoj agresiji.

Za nedavnu eskalaciju izraelski redatelj kaže da „nije slučajna“.

„Orkestrirao ju je Benjamin Netanyahu, ne samo događaje u Gazi, nego i u Jeruzalemu, u četvrti Šeik Džara gdje su se događale deložacije, kako bi stvorio krizu koja će onemogućiti drugoj strani da formira novu vlast“, kazao je o izraelskom premijeru, najdugovječnijem u povijesti države, koji nakon četvrtih izbora u dvije godine ipak nije uspio formirati vlast.

„Netanyahu, on je veoma pametna osoba, zlobno pametna. Stvorio je sigurnosnu krizu kako bi spasio sam sebe“, dodao je Mograbi o izraelskom čelniku kojeg nakon gubitka vlasti čeka suđenje zbog optužbi o korupciji.

Protiv Netanyahua je u međuvremenu stvorena najšira moguća i naizgled nespojiva koalicija. O novoj vladi glasat će se danas.

Novi premijer u prvoj polovici mandata trebao bi biti Naftali Bennett, nacionalistički političar i bivši dužnosnik glavne organizacije za židovsko naseljavanje na Zapadnoj obali, što predstavlja i kontinuitet izraelske politike prema tom teritoriju.

„Nisam optimist. Nema naznaka da se išta mijenja, da je ljudima dosta ovakve situacije“, rekao je Mograbi o budućem smjeru izraelske politike.

„No, s druge strane, sjetite se kako je bilo deset godina prije kraja aparthejda u Južnoafričkoj Republici. Mislim da nitko ne bi rekao, pogotovo ne Južnoafrikanci, da će to propasti".

Povijest nas uči da se to na kraju ipak dogodi, ali mi želimo povijest ovdje i sada, da to dožive već naši unuci“.

„Želim da mi Izraelci sami dođemo do zaključka da ne možemo nastaviti biti opresori, no kad pogledam kroz prozor, nisam siguran da je to što vidim“, zaključio je izraelski redatelj čiji novi film tek treba biti prikazan u Izraelu, u neovisnoj organizaciji i putem društvenih mreža, uobičajen ignoriran od televizijskih kuća i tamošnjih filmskih festivala.