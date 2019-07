U Zadar stiže talijanska kazališna skupina Fanny & Alexander nakon koje vam 'Čarobnjak iz Oza' više nikad neće biti isti

Zadar jedanaesti put okuplja renomirane umjetnice i umjetnike suvremenog plesa na festivalu sola Monoplay, koji se u organizaciji Zadarskog plesnog ansambla i umjetničke organizacije 21:21 iz Zagreba održava od 19. do 23. kolovoza. Umjetničke direktorice su Petra Hrašćanec i Sanja Petrovski, a na festival stiže čuvena talijanska kazališna skupina Fanny & Alexander koja će izvesti predstavu 'Him'

Festival otvara plesna izvedba ' Strangely Enough' talijanskog umjetnika Francesca Scavette u izvedbi Gry Kippeberg , koja se bavi vezom između fizikalnosti i percepcije intimnih stanja. Scavetta i Kippeberg posljednja dva desetljeća djeluju u sklopu plesnog kolektiva Wee , čije predstave, mijenjajući format i estetiku, propituju i istražuju ulogu koju kazalište i izvedbe mogu imati u suvremenom životu. Srž istraživanja ansambla bavi se fragilnosti i paradoksom, iznenadnim otkrićem i snom, empatijom i iznenađenjem, izbjegavanjem narativnog i fizičkog klišeja te propitkivanjem stvarnosti i identiteta humorističnom nevjericom.

Pol Pi je brazilski umjetnik koji živi u Francuskoj, s poljem interesa na širem razumijevanju koreografskog područja, na sjećanju i prolaznosti, jeziku i prevođenju te pojmu arhiva u plesu. Treći festivalski dan uključuje njegovu izvedbu 'Ecce (H)omo', koja se bavi pojmom nasljeđa u plesu kroz interpretaciju plesnog ciklusa Afectos Humanos njemačke koreografkinje Dore Hoyer (1911. - 1967.).

Četvrti festivalski dan predviđen je za predstavljanje solo projekata domaćih umjetnika: Ivane Kalc, Nastasje Štefanić, Šimuna Stankova.

'Next Big Thing' Ivane Kalc predstava je o produktivnosti, radu, vrijednosti i smislu umjetničkog rada, ali se bavi i frustracijom, defetizmom i nezadovoljstvom koje se može pojaviti tijekom procesa samopromocije i samoprodaje. 'Viola, ja i nas dvije' Nastasje Štefanić predstavlja autobiografsko poigravanje i preispitivanje odnosa pokreta i zvuka te živog i neživog, unutar izvedbenog formata koji je na granici između plesnog performansa i eksperimentalnog koncerta. 'Not So Simple Sample' Šimuna Stankova bavi se principima remixa/samplea u glazbi koji se potom prevode u plesni materijal.