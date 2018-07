U kolovozu: Zadar postaje značajan umjetnički plesni centar u ovom dijelu Europe

Festival Monoplay koji je osnovan prije 10 godina u Zadru, ove godine slavi svoje jubilarno izdanje, uz pet dana sjajnih programa i plesnih predstava umjetnika iz cijeloga svijeta. Deseto izdanje održat će se od 20. do 24. kolovoza, u zajedničkoj organizaciji Zadarskog plesnog ansambla i umjetničke organizacije 21:21 iz Zagreba.

Monoplay u ponedjeljak, 20. kolovoza, otvara Sanna Myllylahti , koreografkinja s helsinškom adresom, i to solom pod nazivom 'I Will Tell You When I Am Ready'. Sljedećeg dana Zadar će ugostiti jednu od najvećih zvijezda suvremenog plesa danas – Xaviera Le Roya iz Francuske, s njegovim komadom 'Self Unfinished'. Radi se o jednoj od njegovih najpoznatijih koreografija, koja je premijerno izvedena pred 20 godina u Njemačkoj, a otada je gostovala na pozornicama diljem svijeta, navodi se u najavi.

Trećeg dana festivala, uz izvedbe studenata Studija plesa pri zagrebačkoj Akademiji dramske umjetnosti, na Monoplayu će biti prikazan plesni solo 'Close ups' u izvedbi poljske umjetnice sa slovenskom adresom Magdalene Reiter. Četvrti dan festivala, u četvrtak 23. kolovoza, u Zadar dolazi Matija Ferlin, jedan od najpropulzivnijih suvremenih izvedbenih umjetnika u Hrvatskoj i Europi danas. Ferlin će pred zadarskom publikom izvesti komad 'Staging a Play: Antigona'.

Festival će u petak, 24. kolovoza, zatvoriti predstavljanje zadarske plesne scene, te španjolski umjetnik Jesus Rubio Gamo s izvedbom sola 'now that we are not too old yet'.

U prostoru crkve Sv. Dominika u Zadru, za vrijeme trajanja čitavog festivala, održavat će se i MONOAZA – jedinstveni umjetničko-ugostiteljski projekt koji je zajednički pothvat MONOPLAYa i bara Botaničar u Zagrebu. Monoaza je zamišljena kao svojevrsni 'park' u kojem se fotografija, video radovi, glazba i ples susreću u nekoj drugoj vrsti materijalnih dobara te se potiče aspekt umjetničke razmjene u prostoru koji je namijenjen gostima festivala i publici. U prostoru Monoaze održat će se nekoliko izložbi, prezentacija, predstavljanja knjiga te koncerata i glazbenih slušaonica.

Također, valja spomenuti i Monotour, projekt MONOPLAYa u sklopu kojeg će Petra Hrašćanec izvesti svoj poznati komad 'Love Will Tear Us Apart', jednu od najizvođenijih plesnih predstava u ovom dijelu Europe, na otocima i u mjestima u kojima stanovnici tijekom godine rijetko ili nikada ne mogu doživjeti kazališnu i plesnu umjetnost.