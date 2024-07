Što čitati ovog ljeta: Deset knjiga uz koje vam u sjeni na plaži neće biti dosadno

Svake se godine hrvatski pisci i novinari nađu u jednoj neugodnoj situaciji: preporučuju, oduvijek zainteresiranom hrvatskom čitateljstvu, naslove koje bi vrijedilo pročitati kroz tri ljetna mjeseca. Neugodna je to i, rekli bi naši istočni susjedi, jalova rabota: nikad ne znaš jesu li to zaista knjige koje preporučuješ ili ta preporuka vrijedi samo u trenutku dok je pišeš, nikad ne saznaš je li itko zaista ove knjige nabavio i pročitao, a ono najgore od svega: pitaš se, iz ljeta u ljeto, kakvog smisla ovakve liste imaju. Tko čita, čita tijekom cijele godine, i ne mogu ga u tome poremetiti superćelijske oluje, upaljeni crveni meteoalarmi, prometni kolapsi, ni kugla sladoleda od tri eura.

Ipak, ovo je moj ovoljetni popis knjiga, zapravo, popis radosti koje bih voljela podijeliti s drugima, naivno i djetinje vjerujući (a što mi drugo preostaje) da će ih još netko pročitati i doživjeti sve ono što poslije knjige ostaje, a ostaje mnogo toga: ushit, zanos, otriježnjenje, sagledavanje sebe, ostaje jedan ugodan osjećaj da smo tu knjigu, neobuzdanu i slobodnu, i emotivno i intelektualno 'savladali'. Najveća je radost, nesumnjivo, kad nam netko, 'otkrije' neko djelo, ono za koje ne znate, koje ste previdjeli, koje je od vas bilo daleko u svakom smislu, a sad se pojavljuje i u fizičkom obliku: kao neodvojivi dio vašeg tijela. Duboko vjerujem da knjige koje volimo žive u našim tijelima.

Tolstoj, Uskrsnuće (Europapress holding, prevoditelj Iso Velikanović)

Trebalo je proći i previše godina da stignem do ovog Tolstojevog romana, kod nas, uglavnom, zaboravljenog i nezapaženog. Nije ovo mjesto na kojem ću obrazlagati radnju, likove, temu, jezik. Dovoljno je, vjerujem, da je ovo jedna od onih knjiga koja me neprestano uči da nemam pravo osuđivati druge ljude zbog njihovih postupaka i razumijevanja; roman koji je zapravo sav sazdan od one biblijske 'tko je bez grijeha, neka prvi baci kamen'. Roman koji bismo trebali čitati i obnavljati ga, zalijevati ga duboko u sebi, tako bismo lakše preživjeli i sebe i druge oko sebe.