Škola dokumentarnog filma: U tijeku je upis nove generacije Restartove Škole

Škola dokumentarnog filma ulazi u jedanaestu godinu rada i raspisuje prijave za upis nove generacije budućih dokumentarista. Program pod vodstvom stranih i domaćih mentora i predavača održat će se u Zagrebu od listopada 2021. do veljače 2022.

od 13. do 25. kolovoza

Za razliku od tradicionalnog načina podučavanja filma, koji proces razlaže na odvojene faze i postupke, u Restartovoj Školi stvaranju filma pristupa se kao cjelovitoj djelatnosti.



Polaznici prolaze jedinstveni program i stječu znanja i vještine iz osnova snimanja i korištenja pripadajuće opreme, montaže slike i zvuka, produkcije, dramaturgije i režije.



Vježbe i predavanja organizirane su u većim i manjim grupama, radu u parovima te individualnom radu, a posebnu pažnja posvećuje se analizi različitih filmova i filmskih postupaka. Pet osnovnih vježbi nadopunjene su nizom manjih zadataka za razvoj tehničkih vještina, percepcije, kreativnosti i kritičkog mišljenja.

ISKUSTVO NIJE POTREBNO

Za pohađanje Škole nije potrebno nikakvo prijašnje filmsko iskustvo, kao ni poznavanje tehnike proizvodnje filma. Za prijavu je potrebna jaka motivacija i želja za nastavkom bavljenja filmom po završetku Škole. Poželjno je osnovno poznavanje rada na računalu na koji se može instalirati program za montažu te po mogućnosti kameru s kojom se može snimati (DSLR kamera, video kamera, mobitel….). Na program se mogu prijaviti svi od 18 godina nadalje.



Posebna vrijednost Škole je generacijsko miješanje grupa čime dolazi do izražaja širok raspon stavova i pozicija koje dodatno potiču diskusiju, razmjenu, solidarnost, suradnju, intergeneracijsko učenje i dijeljenje. Upravo iz tog razloga su nam kao polaznici dobrodošli svi od 18 godina nadalje.

PREDAVANJA I PREDAVAČI

Redovni predavači Škole dokumentarnog filma su: Igor Bezinović, Hrvoslava Brkušić, Borna Buljević, Katerina Duda, Ana Hušman, Vanja Jambrović, Bojan Mrđenović, Dinka Radonić, Oliver Sertić i Nebojša Slijepčević, te gostujući međunarodni predavači.

ROKOVI I POSTUPAK PRIJAVE

Rok za prijave je 9. rujna 2021., sve dodatne informacije dobivaju se po prijavi.

Za prijavu je potrebno:

preuzeti i ispuniti OBRAZAC

napisati životopis ili opis dosadašnjeg iskustva/radova

sve to poslati na skola@restarted.hr do 9. rujna 2021.!

Termini održavanja predavanja su utorkom od 16 do 20 sati, petkom od 20 do 22 sata i subotom od 11 do 16 sati.



Cijena Škole dokumentarnog filma iznosi 2.000,00 kuna, plativo u tri rate. Određeni dio polaznika dio iznosa može odraditi volonterski, radom u Restartu, ukoliko zadovolje sve preduvjete. Sva dodatna pitanja o prijavi i programu: skola@restarted.hr