Francuska svoju elektroničku glazbu stavila na popis nematerijalne kulturne baštine

V. B.

26.12.2025 u 10:22

Daft Punk
Daft Punk Izvor: EPA / Autor: Leszek Szymanski
Francusko Ministarstvo kulture označilo je noćne klubove kao ‘mjesta umjetničkog izražavanja i slavlja’, a elektroničku glazba službeno je uvrštena na francusku listu nematerijalne kulturne baštine

Francuska se pritom poziva na vlastiti, globalno prepoznatljiv doprinos elektroničkoj glazbi, često objedinjavan pod pojmom francuski dodir. Taj pravac obilježili su i u svjetske okvire upisali izvođači poput Daft Punka, Justicea, Aira, Jean Michel Jarrea, Cassiusa, Phoenixa, Étienne de Crécy, M83 i Alan Braxe.

Uvrštavanje elektroničke glazbe na nacionalnu listu nematerijalne kulturne baštine prvi je korak prema mogućem priznanju na razini UNESCO-a. Time francuske vlasti službeno priznaju da je riječ o umjetničkom izričaju koji aktivno oblikuje suvremeni kulturni identitet zemlje.

‘Elektronička glazba ima potpuno legitimno mjesto u našoj nacionalnoj nematerijalnoj baštini’, poručila je ministrica kulture Rachida Dati, nakon što je Ministarstvo kulture klubove definiralo kao prostore umjetničkog izražavanja i slavlja, prenosi EuroNews.

