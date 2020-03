'Hrvatske kuje': O komunističkom odgoju, outanju iz bijesa i sramu od srama

Raspravom o važnosti prisustva feminističke misli u javnom diskursu s Asjom Bakić, Mimom Simić i Jasnom Jasnom Žmak, te tribinom Razotkrivanje sa Slavenkom Drakulić, u srijedu je u Uraniji - prostoru kreacije završeno prvo izdanje festivala 'Feminizam je za sve' nakladnika Frakture

Drakulić, koja je u razgovoru sudjelovala putem Skypea iz svojeg doma u Švedskoj, kazala je kako je za nju u vrijeme pisanja i objavljivanja tekstova to u ono vrijeme prvenstveno značilo mogućnost dosega do velikog broja ljudi. No, danas su tradicionalni mediji postali nevažni, napomenula je, a puno su važniji društveni mediji, na kojima vlada zbrka i gdje je sadržaje moguće naći samo ako se točno zna što je to što se traži.

Festival 'Feminizam je za sve' održao se od 8. do 11. ožujka u Uraniji –prostoru kreacije u organizaciji nakladnika Frakture, a okupio je tridesetak istaknutih hrvatskih intelektualki, književnica, aktivistkinja, novinarki, koje su na okruglim stolovima i tribinama raspravljale o ulozi i poziciji žene u suvremenom društvu.