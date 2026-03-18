Festival svjetla u Zagrebu: Svjetlosne instalacije posvećene morima i klimatskim promjenama

Multimedijskom projekcijom na zagrebačkom platou Gradec u srijedu navečer je počeo petodnevni Festival svjetla, koji svjetlosnim instalacijama ove godine prenosi poruku važnosti očuvanja oceana i osvještavanja štetnosti klimatskih promjena

Osmi Festival svjetla otvorio je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević, poželjevši dobrodošlicu okupljenima na platou Gradec.

'Kada prođete sve instalacije, nadam se da ćete se složiti sa mnom da je ovo najbolji festival do sada', kazao je Tomašević. Osmi Festival svjetla je prema pisanju Forbesa, jedna od najbitnijih manifestacija u Europi i kao takva 'uz bok' događajima poput Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Formuli 1 u Torinu. Predstavljeno kao 'spoj znanosti i emocije', ovogodišnje izdanje festivala najopsežnije je dosad; održava se na 21 lokaciji, a posjetitelji mogu uživati u 26 svjetlosnih instalacija diljem centra grada.

Kula Lotrščak primjerice, u svjetlosnom je ruhu 'Svjetionika' autora Ranka Skansi, dok je udruga Svjetlost fenjera na Strossmayerovom šetalištu izložila stoljetne fenjere. Osvijetljen je i Dubravkin put instalacijom 'U oblacima', autorice Tine Marković - Scuderia. Osim svjetlosnih instalacija, hrvatski, njemački, češki, francuski i španjolski i slovački umjetnici kreirali su interaktivne instalacije, kao i svjetlosne projekcije. Direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba, Martina Bienenfeld, pobliže je predstavila temu ovogodišnjeg izdanja: 'Osim što je to umjetnički i svjetlosni spektakl, njime skrećemo pažnju na sve što se događa u našim morima, oceanima, podmorju i povezanim ekosustavima, te da ih moramo štititi i braniti. Kada štitimo prirodu i zemlju, štitimo sami sebe' naglasila je direktorica TZ-a.