Zašto hrvatski đaci mogu naučiti strani jezik, a ne mogu vlastiti?

'Hrvatski jezik se u hrvatskim školama uči kao da je strani: Učite glagolska vremena i padežne prijedloge, deklinacije pridjeva i aspekte glagola, jotaciju i nepostojano 'a' – iako baš iz tog gradiva nikada nijedan izvorni govornik hrvatskog jezika nije pogriješio. Nitko nikada nije, nakon vrtića, rekao da mora 'operati ruke' ili da je 'pao sa stolaca'', piše u svom komentaru na temu rezultata državne mature Boris Beck, zaključujući da Hrvatskoj ne treba reforma nego revolucija školstva

A u Hrvatskoj 2018. maturanti su za esej iz više razine hrvatskog jezika dobili upravo Shakespearea te da objasne ulomak iz 'Hamleta' u kojem danski kraljević organizira predstavu u predstavi kako bi ulovio svog strica u laži. Ideja je da glumci pod Hamletovom režijom uprizore ubojstvo Hamletova oca, pa dok svi dvorjani (na pozornici) promatraju kako putujući glumci glume da glume, Hamlet će promatrati uzurpatora, hoće li odati grižnju savjesti nekom gestom. Taj je ulomak trebalo uklopiti u cjelinu djela, izreći njegovu poetiku, usporediti s drugim ulomkom jednog drugog djela i sve to povezati s vlastitim iskustvom.

Shakespeare vam je blizak čak i ako ga ne poznajete jer je dio našeg života, a njegove su misli i ljepote toliko proširene da ih svuda dotičete, instinktivno se s njim zbližavajući – tako su govorili likovi romana 'Mansfield Park' Jane Austin. Ali to je bila Engleska 1814.

Dakako, i ove se godine dogodilo isto što i svake: hrvatski maturanti bolje su riješili maturalni ispit iz engleskog jezika nego iz hrvatskog. Otkad se uvela državna matura, iz hrvatskog ima više trojki i manje petica, nego iz engleskog, iako se hrvatski jezik u školi predaje više sati nego bilo koji drugi predmet. Pritom valja naglasiti da matura nije osobito teška u odnosu na školsko gradivo, a to znamo po tome što mnogi učenici ocijenjeni dovoljnom ocjenom u školi polažu maturu s istom ocjenom ili čak višom.

Umjesto da se muči djecu sa šest padežnih značenja instrumentala ili nastavcima za treće lice množine imperfekta, bolje bi bilo da im se znanje koje već imaju razvije – odnosno da na jeziku kojim savršeno vladaju pišu što više, i to ne samo eseje o manirističkim postupcima danskih kraljevića, nego i molbe, žalbe, ugovore, e-mailove, pisma, dopise, dnevnike, oporuke… bilo što što će im zatrebati u životu.

Jer tek će tada đaci shvatiti da nije samo tako napisati rečenicu, da se ona sastoji od riječi koje neće pasti s neba i da se misli mogu oblikovati na milijun načina, ali, naravno, prvo misli treba imati.

A misli se ponajprije nalaze u knjigama. U 'Mansfield Parku' svi su govorili o Shakespeareu. U Hrvatskoj to već dugo nije tema razgovora tinejdžera. Književnost već stotinu godina gubi trku s drugim medijima, od radija i novina do filma i televizije, a sada ju je, u doba interneta i društvenih mreža, izgubila. Ne zato što bi knjige prestale izlaziti – one izlaze i na papiru i u elektroničkom obliku; ne zato što bi postale glupe i dosadne - dapače, u njima se svakodnevno objavljuju originalne ideje i zanimljive priče. Književnost je bitku izgubila jer je postala previše dugačka i teška.