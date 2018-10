Kitica umjesto kičice: Kanadski striper jednim je udarcem pokopao obitelj, umjetnost i dobar ukus

Trenutak kad je Kanađanin u zabavnoj TV emisiji, koja na pozornicu i pred ekrane privlači djecu, umjesto kičice izvadio svoju kiticu predstavlja prijelaz iz obiteljske zabave u pornografiju. Ne, pornografizacija društva i medija nije tema od jučer, ali granica što dijeli javno i privatno stalno se pomiče pa je bilo samo pitanje časa kad će se striper – koga bi bilo neugodno gledati i na raskalašenoj djevojačkoj večeri – popeti na pozornicu nakon 13-godišnjakinje anđeoskoga glasa

Najšokantniju sliku 19. stoljeća naslikao je 1866. Gustave Courbet za otomanskog diplomata u Parizu, pašu Halila Šerifa . On ju je držao iza zastora, otkrivajući je samo prijateljima. A kad bi se zastor razgrnuo, vidjela bi se žena raširenih nogu, izbliza, neodjevena, ali zakrivena lica… Ovih dana, na temelju korespondencije Alexandrea Dumasa Sina i George Sand , konačno je otkriven identitet modela – za vaginalnu Mona Lisu pozirala je ljubavnica Halila Šerifa, pariška plesačica Constance Queniaux .

Konačno se javio producentima 'Supertalenta' i oni su bili oduševljeni. Vole visoku kulturu. Tako im se prije točno godinu dana javila djevojka s baroknom perikom, što sjedi uz bijeli klavir, i odmah su pali na nju. Bila je to, sjećate se, Sarah Seifert , čiji je spoj Mozarta i twerkanja skupio otada na YouTubeu impozantnih 13,5 milijuna pregleda. Ljudi vole ludosti i vole pričati o njima, a skandal je dobar za publicitet.

Trenutak kad je Kanađanin na ekranu Nove TV – u zabavnoj emisiji koja privlači na pozornicu i pred ekrane 13-godišnjakinje – kad je, dakle, izvadio umjesto kičice svoju kiticu, predstavlja prijelaz iz obiteljske zabave u pornografiju. Pornografizacija društva i medija nije tema od jučer, u nju se ubrajaju reality showovi poput 'Big Brothera', u kojima stanari spolno opće pred kamerama, zatim trač rubrike koje sve detaljnije izvješćuju o seksualnom životu poznatih i nepoznatih, a i estradne zvijezde poznate i po hitovima i po pornofilmovima. Granica što dijeli javno i privatno stalno se pomiče pa je bilo samo pitanje časa kad će se striper – koga bi bilo neugodno gledati i na raskalašenoj djevojačkoj večeri – popeti na pozornicu nakon 13-godišnjakinje anđeoskog glasa.

U 'Supertalentu' je, ponajprije, stradao dobar ukus jer je nabildani striper oličenje američkog kiča. Stradao je i zaštitnički osjećaj prema djevojčicama koje se na ovaj način televizijski pripremaju da sutra pred njima pimpač izvuče profesor, susjed ili šef. Stradala je umjetnost jer je lice odraz duše i zbilja je ponižavajuće ono najdragocjenije što čovjek ima – njegov obraz – prikazivati spermom, mokraćom ili izmetom. Ali stradao je, na kraju, i novinarski kredibilitet te televizije.

Kako će gledatelj, dok mu se još s ekrana cijedi boja i sperma kanadskog drkoslika, moći ozbiljno pogledati, recimo, 'Dnevnik' ili 'Provjereno'? Dok aseptičkim maramicama brišemo daljinski upravljač i prskamo televizor alkoholnom otopinom, ondje se neki novinari trude prenijeti točne i važne informacije. A kad se njihovi reporteri budu javljali s mjesta događaja i dramatičnim glasom govorili o tko zna kakvim sudbonosnim događajima, ja ću se uvijek pitati nisu li možda goli do pasa – i to s donje strane, koju kamera ne zahvaća – i da je sve to opet neka sprdnja producenata koji vole egzibicionizam.

Fraser je prošao u sljedeći krug natjecanja pa ćemo ga opet vidjeti u Zagrebu. Uveselit će nas novim uspješnim likovnim kurpozicijama, pardon kompozicijama. Iako djeluje mladoliko, mlad nije, ima već 39 godina, što znači da će uskoro njegovo reprezentativno djelo moći visjeti u Strossmayerovoj Galeriji starih majstora.

A što nas čeka u 'Supertalentu' u listopadu 2019.? Goli dirigent koji će svojim štapićem ravnati dječjim zborom? Goli kuhar koji će baki i unucima pokazati kako samo jednom rukom priprema punjene paprike? Goli vođa izviđačkog odreda koji će pčelicama na veseljku demonstrirati vezivanje 27 različitih čvorova?

Tko će izdržati to iščekivanje.