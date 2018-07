Pitali smo zašto sve više učenika pada maturu, odgovor bi vas mogao iznenaditi

S obzirom na rezultate ovogodišnje mature te činjenicu da je sve veći broj učenika ne uspije položiti, a sve manje se njih prijavljuje, pitali smo Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO) te Ministarstvo znanosti i obrazovanja koji su razlozi za to

'Rezultati prosječne riješenosti većine ispita vrlo su stabilni tijekom više godina, dakle prosječni uradak ove godine nije lošiji nego inače', objašnjava Ana Franić Božić, glasnogovornica NCVVO-a, te dodaje kako su ove godine pragovi prolaza uvećani za nekoliko postotnih bodova, što je dovelo do nešto većeg broja padova.

Tako je primjerice prag prolaznosti hrvatskog jezika na osnovnoj razini povećan s 32 na 36 posto, a na višoj razini s 33 na 37 posto. Potreban prag prolaznosti za matematiku osnovne razine povećan je s 24 na 25 posto, objasnila je.

No da stanje i nije baš na razini proteklih godina, pokazuju podaci od prošle godine. Lani je, naime, na državnu maturu pristupilo 12.755 gimnazijalaca, a nije je položilo njih 425, što je do tada bio rekord u broju padova. Ove je godine maturu palo čak 649 gimnazijalaca, što predstavlja godišnje povećanje veće od 50 posto, a kad se uzme u obzir to da je ove godine maturi pristupilo 12.424 gimnazijalca, odnosno njih 331 manje nego lani, podaci su još poražavajući.

Iz NCVVO-a također navode kako se od iduće godine uvode pragovi i za sve dijelove ispita iz stranih jezika, jednako kao što je to ove godine učinjeno na ispitu iz hrvatskog jezika, za što je postojao opći konsenzus struke. Za prolazak hrvatskog jezika kandidat je morao ostvariti minimalan prag prolaznosti iz jednog i drugog dijela.

'Važno je napomenuti da nastavnici i stručna javnost već više godina upozoravaju na preniske bodovne pragove koji su dopuštali prolaz učenicima s vrlo slabim učinkom na ispitima', ističe glasnogovornica te dodaje kako pragove postavlja Stručno povjerenstvo za utvrđivanje mjerila za ocjene ispita državne mature koje imenuje Ministarstvo znanosti i obrazovanja.