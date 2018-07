Pitali smo bivše ministre što nam je donijelo 26 godina reformi i zašto su rezultati državne mature sve slabiji. Evo što su rekli

Rezultati državne mature iz godine u godinu sve su lošiji, što su pokazale i ovogodišnje statistike. Sve više učenika ne uspije položiti maturu, a sve manje ih se prijavljuje. Ove godine palo je 649 gimnazijalaca, što je porast od više od 50 posto u odnosu na 2017. Obrazovna reforma provodi se skoro 30 godina, a pomaka još uvijek nema. Stoga smo pitali sadašnju ministricu znanosti i obrazovanja Blaženku Divjak i nekoliko bivših ministara zbog čega su rezultati državne mature tako poražavajući

'Gdje su čovjek i druženje? Djeca će postati zombiji. Važno je rasteretiti gradivo i usmjeriti djecu na razmišljanje, povećati plaće nastavnicima te omogućiti svima jednake uvjete. To predlažu ljudi koji nikada nisu radili u školi i ne razumiju je. To je sve samo biznis', naglašava Vokić, ministrica od 1994. do 1998. godine, te dodaje da za primjer treba uzeti europske zemlje poput Austrije, Slovenije, Češke i Slovačke.

Na upit zašto reforme u obrazovanju traju već 26 godina, a rješenja još uvijek nema, istaknula je kako je problem u tome što nema dovoljne potpore i sredstava.

Da za primjer treba uzeti druge europske zemlje, pogotovo u matematičkim, prirodoznanstvenim i gospodarstvenim područjima, slaže se i Predrag Šustar, na mjestu ministra znanosti i obrazovanja 2016. godine.

'Sigurno je to da sustav treba reformirati. No prvo treba odrediti što je to zastarjelo. Prijašnji sustav ima i dobrih rezultata. Ne može se samo odbaciti staro i uvesti novo. Potrebno je uključiti i nastavnike, od njih se kreće jer su oni ti koji prenose znanje. Potrebna je i precizna analiza koja nije kvalitetno provedena. Također, više pozornosti treba obratiti na recenzije vezane uz obrazovnu reformu. Onda treba ići u reformu', objašnjava Šustar te dodaje da je treba provoditi brzo i gradualno jer je problem to što živimo u svijetu u kojem se promjene događaju jako brzo.

Šustar je istaknuo i važan propust obrazovne reforme koja kreće od jeseni.