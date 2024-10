Imigracijska politika nam je suluda: Radnici iz Indije poželjni, studenti ne!

Najveća tržišta potencijalnih studenata iz trećih zemlja su stanovništvom bogate zemlje, a posebice mnogoljudne azijske zemlje u razvoju kao što su Indija, Pakistan, Kina i Indonezija . Iz vlastitog iskustva mogla sam se uvjeriti koliko su ove zemlje važan bazen studenata i za puno uspješnija američka sveučilišta. Dok sam prošle godine pohađala diplomske kolegije iz podatkovnih znanosti na Boston Universityju, od 50 studenata u učionici bijelce se doslovno moglo prebrojiti na prste jedne ruke. Dominirali su studenti iz Indije, Kine i Pakistana, nekoliko studenata bilo je s Arapskog poluotoka, pokoji student iz središnje Azije i Turske, i tek tu i tamo koji Europljanin i Amerikanac. Nekolicina naših što javnih, što privatnih sveučilišta ispravno je identificirala iste te azijske zemlje i dala se u akciju u pokušaju da popune vlastite studijske kvote i osiguraju si dugoročnu poslovnu održivost. No tu ih je dočekao čitav niz, usudila bih se reći, sumanutih administrativnih prepreka, a one vrlo slikovito odražavaju svu paradoksalnost naše trenutne imigracijske politike koja favorizira nisko obrazovane strane radnike dok strane studente tretira kao nepoželjne.

Kako uvesti studenta iz Indije?

Krenimo redom. Ako poželite dovesti strane studente iz zemlje poput Indije, uobičajena je praksa angažirati specijalizirane agencije iz zemalja izvan EU-a koje za vas za proviziju traže studente. U protivnome, trošak te potrage bio bi nerazmjerno velik u odnosu na prihode koje sveučilišta ostvaruju od školarina tih studenata. No u slučaju javnih sveučilišta, da bi se potpisao ugovor s tim agencijama, treba za početak proći kroz dugotrajan postupak javne nabave, dakako na hrvatskom jeziku. Jer, naravno, posve je OK to što sve češće s prodavačima u trgovinama moramo komunicirati na engleskom jeziku, ali javnu nabavu sa subjektima izvan EU-a moramo obavljati isključivo na hrvatskom jeziku.

Stvari se, međutim, kompliciraju jednom kada agencija s kojom sklopite ugovor pribavi potencijalnog studenta iz Indije. On se mora prijaviti kroz središnji državni sustav za strane studente koji je opet, vidi čuda, isključivo na hrvatskom jeziku. Da bi ulogirao u taj sustav, studentu treba PIN broj. Može ga dobiti tako da upiše broj mobitela na koji će mu se dostaviti PIN broj. Vjerujem da već možete pogoditi koja je sljedeća prepreka; sustav naime šalje PIN brojeve samo na hrvatske mobitele. Pretpostavimo da se naš student iz Indije namjerio da studira baš u Hrvatskoj pa ga ove prepreke ne obeshrabruju.

Gledao je 'Game of Thrones', zna tko je Luka Modrić, neki njegovi prijatelji koji su ljetovali u Hrvatskoj pričali su mu o tome kako je zemlja sigurna i lijepa, a ljudi gostoljubiviji. Pretpostavimo i da ste sveučilište koje je u stanju prevenirati ove barijere u aktivnoj suradnji s potencijalnim studentom pa on uspješno riješi pitanje prijave u registar. Sljedeći korak je izbor studija. Student se odlučuje za diplomski studij, za koji je opet potrebna prijava kroz središnji državni sustav, s predefiniranim upisnim rokom od 1. do 22. rujna, s tim da tek 22. rujna od sustava dobije potvrdu da je primljen na studij. Našem imaginarnom studentu tada preostaje otprilike sedam dana do početka tog studija u prvom tjednu listopada da zatraži i dobije termin u našem veleposlanstvu u New Delhiju, preda potrebne papire (uključujući potvrdu o primitku na studij) i dobije vizu. Drugim riječima - skoro pa neizvedivo.

Student iz Indije je sigurnosna prijetnja?

No evo, naš student iz Indije je motivirani mađioničar, baš poput Modrića, pa je uspješno savladao i tu zadnju prepreku. Tek u trenutku predaje potrebnih papira u veleposlanstvu slijedi završni udarac administrativnog aparata za sve pokušaje privlačenja stranih studenata iz trećih zemalja u Hrvatsku. Potencijalnim studentima iz Indije (a u istoj kategoriji su i oni iz Pakistana i Nepala) u pravilu se ne odobrava viza za studiranje u Hrvatskoj!