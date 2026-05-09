Zapošljavanje u SAD-u posustalo u travnju

Poslodavci u SAD‑u u travnju su neto otvorili 115 tisuća novih radnih mjesta, izračunali su u ministarstvu. Revidirani podaci za ožujak pokazuju neto otvorenih 185 tisuća radnih mjesta, a za veljaču pak neto ugašenih čak 156 tisuća radnih mjesta.

U travnju su najviše zapošljavali poslodavci u zdravstvu, prema neto otvorenih 37 tisuća novih radnih mjesta. Slijedi sektor transporta i skladištenja s 30 tisuća novih radnih mjesta. Blizu je i maloprodaja u kojoj je neto otvoreno njih 22 tisuće, pokazalo je izvješće.

U saveznim državnim službama broj zaposlenih smanjen je pak za devet tisuća. U odnosu na najvišu razinu zabilježenu u listopadu 2024. godine, broj zaposlenih u saveznim državnim službama smanjen je tako za 348 tisuća, odnosno gotovo 12 posto, izračunali su.

Bez posla je u travnju bilo 7,4 milijuna Amerikanaca, otprilike kao u ožujku, objavilo je ministarstvo. Stopa nezaposlenosti pritom je iznosila 4,3 posto, kao i mjesec dana ranije. Prosječna plaća po satu porasla je u travnju za 0,2 posto u odnosu na ožujak i iznosila je 37,41 dolar. Tijekom proteklih 12 mjeseci uvećana je za 3,6 posto.