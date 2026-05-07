Tiberius Hotels i Marriott International potpisali ugovor: Zagreb postaje bogatiji za vrhunski gradski hotel

Tiberius Hotels d.o.o. potpisao je ugovor s najvećim svjetskim hotelskim lancem, Marriott International, kojim će Hotel Academia nakon potpune obnove i pod novim imenom, postati dio njihovog ekskluzivnog premium brenda. Smješten u srcu Kaptola, u Tkalčićevoj ulici, hotel će ponuditi jedinstveni šarm, vrhunsku uslugu i dojmljiv dizajn u jednoj od najživljih i najprepoznatljivijih zagrebačkih urbanih četvrti

Tribute Portfolio rastuća je globalna kolekcija hotela s izraženim karakterom i neovisnim identitetom, koje povezuje strast prema upečatljivom dizajnu te želja za stvaranjem vibrantnih prostora za goste i lokalnu zajednicu. Nakon obnove, hotel pod novim brendom, imat će snažan karakter i prepoznatljiv identitet koji će gostima pružati autentično iskustvo boravka i blisku povezanost s lokalnim okruženjem. Gosti mogu očekivati moderan, topao i gostoljubiv ambijent, jasno definiranu osobnost hotela te visoku razinu personalizirane usluge, čime će se osigurati nezaboravan boravak u samom središtu grada.

Sveobuhvatna obnova hotela Academia, financijski podržana od strane Zagrebačke banke i Hrvatske banke za obnovu i razvoj (HBOR), započet će početkom sljedeće godine, a završetak radova planiran je do sredine 2027. godine. Nakon obnove hotel će raspolagati s 65 moderno uređenih soba i apartmana, osmišljenih kako bi pružili maksimalnu udobnost, funkcionalnost i suvremeni urbani ugođaj.

Hotel će također nuditi tri konferencijske i banketne dvorane s ukupnim kapacitetom od preko 400 uzvanika, kao i nekoliko višenamjenskih prostora za događanja, čime će dodatno ojačati zagrebačku ponudu u segmentu poslovnih i društvenih događanja. Uz restoran, hotel će imati i signature bar s ponudom vrhunskih koktela i gourmet delicija, zamišljen kao sofisticirano, ali i suvremeno društveno okupljalište otvoreno kako za hotelske goste tako i za lokalnu zajednicu.

Dodatnu vrijednost projektu donosi i atraktivan poslovni prostor smješten u prizemlju hotelske zgrade, impresivne površine veće od 1500 četvornih metara, koji će se otvoriti potpuno novim mogućnostima i pažljivo osmišljenim komercijalnim sadržajima, prateći ritam grada te pridonoseći oblikovanju urbane energije ove prestižne lokacije.

Hotel pretendira postati omiljeno mjesto okupljanja Zagrepčana a dodatni sadržaji uključivat će krovnu terasu s pogledom na povijesne gradske fasade, dva privatna lounge prostora, wellness zonu s kutkom za opuštanje i potpuno opremljenim fitness centrom te prostranu garažu, čime će osigurati punu funkcionalnost i konkurentsku prednost u samom središtu grada.

„Ovaj brend savršeno se uklapa u našu viziju hotela snažnog identiteta i suvremenog dizajna koji jasno odražava povezanost s gradom. Suradnja s lancem Marriott potvrđuje povjerenje u naš projekt i dodatno jača poziciju Zagreba na međunarodnoj karti hotelskog i urbanog razvoja. Vjerujemo da će ovaj hotel postati važno odredište za posjetitelje, ali i mjesto susreta lokalne zajednice, pridonoseći daljnjem prepoznavanju Zagreba kao atraktivne i konkurentne urbane destinacije“, izjavio je Robert Brgić, direktor razvoja poslovanja.

Očekivani dolazak novog hotelskog brenda na zagrebačko tržište dodatno će unaprijediti potencijal grada za konkuriranje vodećim europskim destinacijama, nudeći suvremene hotelske sadržaje s visokim standardima udobnosti i usluge, namijenjene kako posjetiteljima tako i lokalnoj zajednici.