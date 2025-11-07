Proizvođači automobila sklopili dogovor s Kinezima: 'Isporuke su krenule'

Čelnici iz automobilske industrije objavili su u petak da su osigurali dozvole Pekinga za isporuke čipova kineske podružnice nizozemske Nexperije, uz naznake vlade u Den Haagu da je spremna na ustupke u sporu oko vlasništva.

Njemački dobavljač autodijelova Aumovio osigurao je isporuke Nexperijinih čipova iz Kine, rekao je u petak Reutersu izvršni direktor tvrtke. Aumovio je prva tvrtka koja je potvrdila da joj je odobreno izuzeće od kineskih kontrola izvoza koje je Peking uveo nakon što je Nizozemska preuzela kontrolu nad Nexperijom, uz obrazloženje da kinesko vlasništvo otvara pitanja nacionalne sigurnosti i opskrbe strateškim proizvodima. Vlasnik je Nexperije kineski Wingtech. I Aumovio i njemački ZF požurili su od kineskih vlasti zatražiti zahtjev za izuzećem od ograničenja izvoza kako bi osigurale opskrbu i otklonile opasnost zaustavljanja proizvodnje.

I japanska Honda izvijestila je u petak o znakovima pomaka u isporukama čipova. "Dobili smo informaciju da su isporuke u Kini krenule", izjavio je izvršni potpredsjednik Honde Noriya Kaihara. "Trenutno je teško pouzdano prognozirati kako će stvari izgledati u budućnosti", dodao je Kaihara, naglasivši da u Hondi pripremaju teren za nastavak proizvodnje u nekoliko pogonima u drugoj polovini idućeg tjedna. Honda je prošlog tjedna bila obustavila proizvodnju u meksičkoj tvornici i prilagodila je poslovanje u SAD-u i Kanadi. Iz Nexperije su rekli da ne mogu potvrditi informaciju o normalizaciji isporuka. "Pretpostavljamo ipak da će naši proizvodi ipak krenuti do kupaca" budući da je kinesko ministarstvo trgovine najavilo izuzeća, rekao je glasnogovornik nizozemske tvrtke.

Kineski vlasnik bez komentara Njihov kineski vlasnik Wingech nije želio komentirati informaciju o isporukama. Prije dva tjedna kineski ogranak nizozemske tvrtke ponovo je počeo otpremati čipove domaćim distributerima, samo za domaće potrebe, prema navodima neimenovanih izvora, Distributeri će ih ubuduće plaćati isključivo u kineskim juanima, naveli su izvori, podsjećajući da su se do tada u transakcijama koristile samo strane valute, poput dolara. Kineski ogranak Nexperije nije odgovorio na upit Reutersa da komentira informacije izvora. Nakon objave Reutersovog izvješća napisali su na WeChat računu da posluju neovisno i ne bilježe zastoje ni probleme u proizvodnim i poslovnim aktivnostima. Najveći je proizvodni pogon Nexperije u njemačkom Hamburgu, ali čipovi se slažu i spajaju u sklopove uglavnom u Kini. 'Deeskalacija i pregovori dobrodošli' Njemačka vlada izrazila je u petak zadovoljstvo pomakom u isporukama Nexperijih čipova, nakon problema u opskrbi domaćih dobavljača automobilske industrije koji su najavili skraćeni rad u pojedinim pogonima i zahtjeve državi da preuzme dio tereta plaće radnika. "Načelno gledano, deeskalacija i nastavak pregovora između Nizozemske i Kine u ovom su trenutku dobrodošli", rekao je u petak glasnogovornik njemačkog ministarstva gospodarstva. Njemačka se i dalje nada da će kratkoročne pojedinačne dozvole brzo stići do kompanija, što će omogućiti nastavak isporuke čipova, dodao je glasnogovornik. Robert Bosch objavio je početkom tjedna da će zbog problema u opskrbi čipovima skratiti radno vrijeme u pogonima u Salzgitteri o i Ansbachu u matičnoj Njemačkoj. .tvornici u Salzgitteru, zatraživši od države naknadu za plaće. Uz njemačke pogone, uska grla utječu i na Boschov pogon u portugalskom gradu Bragi gdje otprilike 2.500 radnika, od njih ukupno oko 3.300, s vremena na vrijeme radi skraćeno ili je na dopustu zbog prilagodbe proizvodnje.