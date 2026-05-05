Pozitivno raspoloženje na Zagrebačkoj burzi, CROBEX upisao sedmi uzastopni rast

Sektorski indeksi su se kretali pomalo u različitim smjerovima. Građevinski sektor je ostao nepromijenjen , sektor industrije je za nijansu skliznuo u crveno s minusom od 0,01 posto, dok su ostali upisali pozitivne predznake s transportnim sektorom kao predvodnikom s plusom od 1,12 posto, na krilima rasta svih sastavnica, osobito Jadroplova.

Likvidnost se zadržala na skromnim razinama, na svega 1,8 milijuna eura. Svega tri izdanja su ostvarile promet veći od 100 tisuća eura, no niti jedan nije dosegnuo jedan milijun. Končar je već tradicionalno bio najlikvidniji s prometom od 688 tisuća eura, pri čemu je zadržao istu cijenu. Slijedio ga je Valamar, koji je na padu vrijednosti od 1,5 posto prikupio 145 tisuća eura te Ericsson Nikola Tesla s prometom od 120 tisuća eura i skromnim pozitivnim predznakom od 0,5 posto.



Titula dobitnika dana, među likvidnijim izdanjima, odlazi Spanu s rastom od 3,23 posto. Span je objavio da je gđa Ivana Šoljan odstupila s mjesta članice Nadzornog odbora Društva te da je potpisan ugovor o prijenosu i prodaji 90 posto poslovnih udjela u povezanom društvu Trilix d.o.o. Dobar dan su imali i Jadroplov s plusom od 2,15 posto te Ina, koja je ojačala 1,9 posto. S druge pak strane, loš dan su imali Ilirija s padom od 11,11 posto, Agram banka s gubitkom od 8,5 posto te Tehnika s minusom od 5,7 posto.



Dobitnik dana: Span +3,23% 57,60

Gubitnik dana: Ilirija -11,11% 24,00

CROBEX +0,20% 4048,07