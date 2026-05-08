Otvoren luksuzni resort od 200 milijuna eura u Poreču: Pogledajte kako izgleda

Pical Resort 5*, novi Valamarov turistički kompleks u Poreču, predstavljen je kao najveći turistički projekt u Hrvatskoj, s ukupnom vrijednošću ulaganja u zonu Pical od 200 milijuna eura. Investicija, prema navodima kompanije, Poreč i Hrvatsku dodatno pozicionira na tržištu luksuznog odmorišnog turizma, ali i jača lokalno gospodarstvo kroz cjelogodišnje poslovanje, nova radna mjesta i suradnju s domaćim partnerima

Resort je smješten uz novouređenu šetnicu Parenzana i plažu Pical, nekoliko minuta hoda od povijesne jezgre Poreča. Koncipiran je kao otvoreni resort, povezan s gradom javno dostupnim šetnicama, plažama, sportskim sadržajima i drugim prostorima namijenjenima gostima i lokalnoj zajednici. Pical Resort razvijen je kroz tri hotelska koncepta. Središnji hotel Pical, nastao rekonstrukcijom nekadašnjeg hotela, okuplja glavne zajedničke sadržaje resorta. Pical Family Hotel usmjeren je na obiteljski odmor, dok Pical Suites predstavlja najluksuzniji dio kompleksa, s vlastitom recepcijom, bazenima i restoranom Parenzana.

Gostima su na raspolaganju glavni restoran i koncept Dine Around, koji uključuje osam restorana te suradnju s chefovima s Michelinovim zvjezdicama. Ponuda obuhvaća luksuzni, obiteljski, wellness, gurmanski i aktivni odmor, uključujući prvi ESPA wellness centar u Hrvatskoj, Purobeach Club, Rooftop Bar by Laurent-Perrier, unutarnje i vanjske bazene te sportsku infrastrukturu. Važan dio projekta je i Pical Event Center, najveći kongresni centar u Istri, kapaciteta do 1200 sudionika. Time se Poreč dodatno pozicionira kao cjelogodišnja destinacija za poslovni turizam i međunarodna događanja. Prema podacima Valamara, Pical u prva dva mjeseca nakon otvorenja bilježi dobru popunjenost i potražnju za ljetnu sezonu, a rezervacije su već na oko 70 posto godišnjeg plana. Resort bi trebao otvoriti više od 800 novih radnih mjesta, a u ponudi se snažno oslanja na lokalne proizvode, od istarskih vina i maslinova ulja do kamenica iz Limskog kanala, jadranske ribe i drugih istarskih delicija.

Gostima se nude i lokalni doživljaji, poput lova na tartufe, posjeta vinskim podrumima i vođenih obilazaka starogradske jezgre. Sporazumom sa Sportskom zajednicom Grada Poreča u sklopu resorta osigurani su uvjeti za trening porečke djece i sportskih klubova tijekom cijele godine, u unutarnjim i vanjskim bazenima. Projekt je realiziran uz sudjelovanje brojnih hrvatskih projektantskih, građevinskih i specijaliziranih tvrtki, a tijekom izgradnje na gradilištu je bilo angažirano do 750 radnika dnevno. Valamar navodi da je resort razvijen prema visokim standardima održive gradnje te da nosi DGNB predcertifikat. Kompleks koristi energiju iz solarnih i drugih obnovljivih izvora, ima sustave prikupljanja i korištenja kišnice te biokompostiranja otpada, a posađeno je više od 250 novih stabala. ‘Pical Resort dugoročno mijenja turističku sliku Poreča, Istre i Hrvatske. Posebno nam je važno što je riječ o projektu koji povezuje cjelogodišnje poslovanje, kvalitetna radna mjesta i jaki lokalni identitet. Projekt je rezultat zajedničkog rada brojnih stručnjaka iz Valamara te partnera iz Hrvatske, ostvarenog u suradnji s Gradom Porečom. Vjerujemo da upravo ovakve investicije predstavljaju smjer razvoja hrvatskog turizma prema većoj dodanoj vrijednosti i održivom razvoju destinacija’, izjavio je Željko Kukurin, predsjednik Uprave Valamara.