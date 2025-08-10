Lisjak: 'Grčka radi ogroman iskorak, a dio naših gostiju odlazi zbog cijena'

Na pitanje je li Grčka glavna konkurencija, Lisjak je istaknuo kako je ta zemlja napravila velik iskorak. 'Jako dobro stoje, kolege iz charter grupacija to stalno ističu i upoznaju relevantne kolege. Grčka je napravila strahovito velik iskorak. Zanavljali su plovila starijih godišta. I oni su se probudili nakon COVID-a i jako, jako napreduju. Gradi se nekoliko luksuznih marina i moramo ih imati na oku i naći način kako da se s time borimo', rekao je.

'To je oprečno s podacima koje smo dobili na službenim stranicama Ministarstva mora i podacima koje crpimo. Moram priznati da smo se iznenadili, jer smo čak bolji u noćenjima što se tiče charter gostiju ', rekao je za HRT Sean Lisjak. Istaknuo je kako je u 2025. godini zabilježeno 302 tisuće dolazaka i 1,8 milijuna noćenja, dok je ove godine broj dolazaka nešto manji, a broj noćenja veći. 'Možda je blagi porast plovila koji se i ove godine dogodio – vizualno izgleda da sezona nije tako dobra. Generalno gledajući, nije loše', dodao je.

Komentirajući broj charter plovila, ističe kako će tržište odrediti je li ih previše. 'Ista stvar koja se dogodila zbog apartmanizacije, događa se i u našem charteru. U floti smo 2015. imali 2500 plovila, a sada su podaci 4706 plovila. Je li to puno ili nije, to će samo tržište potvrditi', kazao je. Dodaje kako dio gostiju s emitivnih tržišta odlazi u Grčku ili Španjolsku. 'Oni su napravili cjenovni iskorak i moram priznati da su povoljniji. To je poznato i protiv toga se trenutačno ne možemo boriti. Ono što možemo je napraviti isto što je napravila Grčka', naglasio je.

Na pitanje o rastu cijena u marinama, Lisjak kaže da je najveći problem 'šišanje gostiju' od strane ugostitelja. 'Najmanji problem su cijene, a najveći je problem percepcija klijenta koji iz marine ode na izolirano mjesto, a onda ga, kako kažemo narodski, 'ošišaju za neku nekvalitetnu hranu i ugostiteljsku uslugu'. To čini ružnu sliku o nama', ustvrdio je. Naglašava da su marine 'podizale cijenu u skladu s potrebama, poskupljenjima, inflacijom i zadržavanju standarda svojih zaposlenika'.



'Ove godine ćemo dobiti konkretan podatak o potrošnji naših klijenata. Onda ćemo znati na čemu smo. Zadnji podaci su govorili da je to nekih 250–280 eura potrošnje dnevno. Možemo zaključiti da i oni malo štede i ne idu u troškove kakve su prije prakticirali', zaključio je Lisjak.

