Anušić: Hrvatska obrambena industrija nije velika, ali je potentna i razvijamo je velikim koracima

Ministarstva gospodarstva i obrane, Hrvatska gospodarska komora (HGK) i Agencija Alan potpisali su u četvrtak sporazum o međusobnoj suradnji oko organizacije nastupa Republike Hrvatske na najjačim međunarodnim sajmovima obrambene industrije u 2026. i 2027.

Sporazum su potpisali ministar obrane Ivan Anušić, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, predsjednik HGK Luka Burilović i predsjednik Uprave Agencije Alan Goran Basarac. Ministar Anušić tom je prilikom rekao da se radi o okupljanju domaćih tvrtki iz obrambene industrije oko jednog velikog klastera, pri čemu će država i jake institucije zajednički preuzeti te financijski i organizacijski poduprijeti sve značajnije tvrtke da izađu na sve važnije inozemne sajmove, gdje će se prezentirati kao klaster hrvatske obrambene industrije. Smatra da će tako hrvatske tvrtke iz obrambene industrije dobivati i na konkurentnosti i na vidljivosti te da će tako lakše pronalaziti poslovne partnere s kojima će moći raditi u budućnosti.

Nastupi na sajmovima financirat će se kroz agenciju Alan, kroz Ministarstvo gospodarstva i kroz HGK. Zasad se, naveo je Anušić, ne zna novčana vrijednost potrebna za organizaciju tih nastupa. Rekao je i da je aktualna geopolitička situacija u svijetu vrlo izazovna, ali i da je obrambena industrija ogromna mogućnost za državu poput Hrvatske da razvije i ojača svoje gospodarstvo.

Izvor: Pixsell / Autor: Slavko Midžor

Hrvatska, uz svoju vojnu industriju, ima i iskustvo iz petogodišnjeg rata a to je neprocjenjivo, smatra ministar. Cijene obrambenih proizvoda, kazao je, enormno su velike, a profitabilnost ogromna. "Hrvatska obrambena industrija nije velika, ali je potentna, razvijamo je velikim koracima", naglasio je. Istaknuo je i da će država povući svoje brodove iz Brodosplita, nakon razvrgnuća ugovora, iako vlasnik Tomislav Debeljak tvrdi da će ih on prodati kako bi si vratio dio uloženog.

