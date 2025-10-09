Anušić: Hrvatska obrambena industrija nije velika, ali je potentna i razvijamo je velikim koracima

Ministarstva gospodarstva i obrane, Hrvatska gospodarska komora (HGK) i Agencija Alan potpisali su u četvrtak sporazum o međusobnoj suradnji oko organizacije nastupa Republike Hrvatske na najjačim međunarodnim sajmovima obrambene industrije u 2026. i 2027.
Sporazum su potpisali ministar obrane Ivan Anušić, ministar gospodarstva Ante Šušnjar, predsjednik HGK Luka Burilović i predsjednik Uprave Agencije Alan Goran Basarac.
Ministar Anušić tom je prilikom rekao da se radi o okupljanju domaćih tvrtki iz obrambene industrije oko jednog velikog klastera, pri čemu će država i jake institucije zajednički preuzeti te financijski i organizacijski poduprijeti sve značajnije tvrtke da izađu na sve važnije inozemne sajmove, gdje će se prezentirati kao klaster hrvatske obrambene industrije. Smatra da će tako hrvatske tvrtke iz obrambene industrije dobivati i na konkurentnosti i na vidljivosti te da će tako lakše pronalaziti poslovne partnere s kojima će moći raditi u budućnosti.
Nastupi na sajmovima financirat će se kroz agenciju Alan, kroz Ministarstvo gospodarstva i kroz HGK. Zasad se, naveo je Anušić, ne zna novčana vrijednost potrebna za organizaciju tih nastupa. Rekao je i da je aktualna geopolitička situacija u svijetu vrlo izazovna, ali i da je obrambena industrija ogromna mogućnost za državu poput Hrvatske da razvije i ojača svoje gospodarstvo.
Hrvatska, uz svoju vojnu industriju, ima i iskustvo iz petogodišnjeg rata a to je neprocjenjivo, smatra ministar. Cijene obrambenih proizvoda, kazao je, enormno su velike, a profitabilnost ogromna. "Hrvatska obrambena industrija nije velika, ali je potentna, razvijamo je velikim koracima", naglasio je.
Istaknuo je i da će država povući svoje brodove iz Brodosplita, nakon razvrgnuća ugovora, iako vlasnik Tomislav Debeljak tvrdi da će ih on prodati kako bi si vratio dio uloženog.
Ministar gospodarstva Ante Šušnjar naglasio je da hrvatska obrambena industrija zapošljava oko 3000 radnika, ostvaruje godišnje prihode od otprilike 600 milijuna eura te izvoz oko 167 milijuna eura. Ujedno, domaća obrambena industrija proizvodi gotovo sve - od osobne opreme do složenih sustava i tehnologija, a kvaliteta je, naglasio je Šušnjar, među najboljima u EU, zemljama NATO-a i na međunarodnom tržištu.
"Svaki novi ugovor daje zamah i ostalim industrijama u lancu te opskrbe - od logistike do IT-a", rekao je Šušnjar, dodavši da Europska komisija osigurava 800 milijardi eura za europske obrambene kapacitete.
Predsjednik HGK Luka Burilović naglasio je da Zajednica obrambene industrije djeluje u HGK od 2003. godine te je tijekom tih godina domaće obrambene tvrtke dobrim dijelom pomagala u organizaciji nastupa na inozemnim sajmovima te sufinancirala njihova izlaganja kroz nacionalne štandove.
Predsjednik Uprave Agencije Alan Goran Basarac izjavio je da potpisivanje današnjeg sporazuma znači i podršku hrvatskoj obrambenoj industriji na najvažnijim svjetskim sajmovima u sljedeće dvije godine.