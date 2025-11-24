ugostiteljstvo i turizam

Ova je djelatnost raširena, ali nije ekstra profitabilna: Danas je i vrlo riskantna

I.K./Hina

24.11.2025 u 11:59

Ilustracija Izvor: Creative Commons / Autor: Surprising_Media/Pixabay
Kongres ugostitelja i turističkih djelatnika Hrvatske obrtničke komore (HOK) okupio je u ponedjeljak u Makarskoj nekoliko stotina ugostitelja i turističkih djelatnika iz cijele Hrvatske, koji poručuju da su zadnji u lancu formiranja cijena, pa razloge za poskupljenja treba tražiti drugdje

​​"Cijelu godinu u javnosti smo obilježeni kao oni koji neopravdano podižu cijene, ali ugostitelji i turistički djelatnici zadnji su lancu formiranja cijena. U prilog tome govore podaci prema kojima je u snažnom rastu hrvatskog obrtništva, s gotovo 12 tisuća otvorenih novih obrta, samo 82 ugostiteljskih", rekao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dalibor Kratohvil.

Dodao je da ugostiteljstvo nije ekstra profitabilan posao te da je u današnjim okolnostima vrlo riskantno. Ustvrdio je kako sve analize pokazuju da marža ugostiteljima pada zbog čega ne mogu ulagati u rast. Vjeruje kako 2026. godine neće biti poskupljenja.

Kratohvil je poručio da se svi zalažu za održivi turizam u Hrvatskoj, no da bi to ostvarili poslovanje svima mora biti održivo.

Ravnatelj Uprave za razvoj poduzetništva, investicije i konkurentnost turističkoga gospodarstva u Ministarstvu turizma i sporta Robert Pende, izjavio je kako je omjer cijene i kvalitete ključan, a ne isključivo cijena.

Bude li se o tome bude vodilo računa nećemo imati problema jer su gosti spremni platiti kvalitetu neovisno o tome koliko košta, rekao je.

Govoreći o novom Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti predsjednik Ceha ugostitelja i turističkih djelatnika HOK- a Hrvoje Margan je istaknuo kako ugostitelji žele da im taj zakon donese rasterećenje, bez novih ograničenja.

Zatražio je da pravilnici o minimalnim tehničkim uvjetima budu transparentniji i jednostavniji.

Hrvoje Margan
Hrvoje Margan Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL

'Apeliram na stroži nadzor nelojalne konkurencije'

Dodao je da je preduvjet poslovanja i cjelogodišnja povezanost, posebno kroz aviolinije.

"Naša najveća želja je da imamo dugoročnu poreznu politiku. Apeliram na Državni inspektorat za stroži nadzor nelojalne konkurencije. To su udruge i domaćinstva koje rade u sivoj i crnoj zoni, pa pozivam Državni inspektorat da nas zaštiti", poručio je Margan.

Neke od tema Kongresa ugostitelja i turističkih djelatnika HOK-a su konkurentnost hrvatskog turističkog sektora s naglaskom na ugostiteljstvo i cijene​, a razgovarat​ će i o zakonodavstvu, s naglaskom na novi Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti, svakodnevno poslovanje i inspekcijske kontrole.

