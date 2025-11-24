Ova je djelatnost raširena, ali nije ekstra profitabilna: Danas je i vrlo riskantna

​​"Cijelu godinu u javnosti smo obilježeni kao oni koji neopravdano podižu cijene, ali ugostitelji i turistički djelatnici zadnji su lancu formiranja cijena. U prilog tome govore podaci prema kojima je u snažnom rastu hrvatskog obrtništva, s gotovo 12 tisuća otvorenih novih obrta, samo 82 ugostiteljskih", rekao je predsjednik Hrvatske obrtničke komore (HOK) Dalibor Kratohvil.

Dodao je da ugostiteljstvo nije ekstra profitabilan posao te da je u današnjim okolnostima vrlo riskantno. Ustvrdio je kako sve analize pokazuju da marža ugostiteljima pada zbog čega ne mogu ulagati u rast. Vjeruje kako 2026. godine neće biti poskupljenja.

Kratohvil je poručio da se svi zalažu za održivi turizam u Hrvatskoj, no da bi to ostvarili poslovanje svima mora biti održivo.