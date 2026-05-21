Gredelj će ipak biti spašen? Končar i HŽPP žele kupiti slavnu tvornicu

'Žao mi je jer je to tako završilo. Nije trebalo tako završiti. Tristo ljudi je na popisu, sigurno ih je 150 već na otkaznom roku', rekao je radnik Tihomir Bijader za Dnevnik Nove TV.

Končar i HŽPP potvrdili interes

Dnevniku Nove TV potvrđeno je da su Končar i HŽ Putnički prijevoz predali neobvezujuću ponudu za kupnju prostora tvornice.

'Više informacija bit će dostupno početkom srpnja', poručili su. Riječ je o prostoru koji se prostire na oko pola milijuna četvornih metara.



Radnici tvrde da predstavnici potencijalnih kupaca već obilaze pogone i analiziraju stanje infrastrukture.

'Dolaze ljudi iz HŽ-a i Končara, gledaju ono što ih zanima, jako su zainteresirani', rekao je Bijader.