Gredelj će ipak biti spašen? Končar i HŽPP žele kupiti slavnu tvornicu

Nakon odlaska slovačke Tatravagonke sudbina Gredelja ponovno je neizvjesna, no za slavnu tvornicu željezničkih vozila pojavili su se novi zainteresirani kupci — Končar i HŽ Putnički prijevoz
Radnici Gredelja već odbrojavaju posljednje smjene.
'Žao mi je jer je to tako završilo. Nije trebalo tako završiti. Tristo ljudi je na popisu, sigurno ih je 150 već na otkaznom roku', rekao je radnik Tihomir Bijader za Dnevnik Nove TV.
Končar i HŽPP potvrdili interes
Dnevniku Nove TV potvrđeno je da su Končar i HŽ Putnički prijevoz predali neobvezujuću ponudu za kupnju prostora tvornice.
'Više informacija bit će dostupno početkom srpnja', poručili su. Riječ je o prostoru koji se prostire na oko pola milijuna četvornih metara.
Radnici tvrde da predstavnici potencijalnih kupaca već obilaze pogone i analiziraju stanje infrastrukture.
'Dolaze ljudi iz HŽ-a i Končara, gledaju ono što ih zanima, jako su zainteresirani', rekao je Bijader.
Sindikat: Radnici ne mogu dugo čekati
Iz Udruge radničkih sindikata Hrvatske upozoravaju da radnici neće moći dugo čekati rasplet pregovora.
'Nemaju od čega živjeti. Moraju pronaći posao, a mi bismo stvarno željeli da se vrate u matičnu firmu, u Gredelj', rekao je sindikalist Tomislav Rajković.
Sindikat je dodatno optužio slovačku upravu da odbija isplatiti regres zajamčen kolektivnim ugovorom. 'Regres od 300 eura pripada radnicima i oni ga po hrvatskom zakonu moraju isplatiti', poručio je Rajković.