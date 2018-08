Dok radnici brodogradilišta grozničavo iščekuju srijedu, analitičari se slažu: 'Ovo nema smisla'

Štrajk je pred vratima pulskog Uljanika. Dok 4400 radnika grozničavo iščekuje srijedu, kada istječe petodnevni proces mirenja i vrijeme za isplatu plaće, ekonomski stručnjaci Ljubo Jurčić i Danko Sučević u razgovoru za tportal odgovaraju na pitanja što će biti s ovim škverom i treba li ga spašavati kao i Agrokor

Pulsko brodogradilište pomalo guši besparica jer je propao pokušaj budućeg strateškog partnera Danka Končara, odnosno njegove Kermas energije, da preko HBOR-a dođe do kredita od 16 milijuna eura za isplatu radničkih plaća. Odbijen je uz obrazloženje kako pozajmica može biti odobrena za izgradnju broda, ali ne i za radničke plaće. Nakon što plaća nije došla do 15. kolovoza sindikati koji zastupaju 4400 radnika pokrenuli su petodnevni proces mirenja. On završava u srijedu, a ako dotad ne budu isplaćene plaće, kreće opći štrajk .

Brodogradnja se ne stvara samo u brodogradilištu, dodaje on, nego u čitavoj ekonomiji, a da bi to netko koordinirao, pratio tehnologiju i tržište, treba imati institucije poput Brodarskog instituta. Ističe kako država jedino može stvoriti brodogradnju ako razvije uvjete za razvoj brodograđevnog sektora.

'A to ne da se radi u Hrvatskoj, nego se radi suprotno. Brod je složen proizvod, i to nije samo brodogradilište. U njega ide jako puno opreme, motora, elektronike i strojeva, i svakoj je državi u interesu razviti industriju koja će to negdje ugraditi. I zato je brod poželjan', napominje Jurčić, dodajući kako će se pod pritiskom sindikata doći do privremenog rješenja te da ćemo za pola godine opet doći u istu poziciju.