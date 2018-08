Ni u Brodotrogiru još nema plaće; u Sindikatu optimisti: Ako ne ispune obećanje, slijedi štrajk

Ni u Brodotrogiru još nema plaće za srpanj koja je na radničkim računima trebala biti do 15. kolovoza. Ovo trogirsko brodogradilište kao i pulski Uljanik kojemu zbog neisplate plaća prijeti štrajk, u vlasništvu su poduzetnika Danka Končara. U sindikatu su optimistični i nadaju se kako će se situacija okončati danas

Plaća je za nešto manje od 800 radnika Brodotrogira prema kolektivnom ugovoru trebala biti isplaćena do 15. kolovoza, ali je još nema. No, u sindikatu ovoga škvera ističu kako to nije prvi puta da se kasni s isplatom i uvjereni su kako će ovaj tjedan biti isplaćena.

'Da, istina je, plaća nam kasni, a obećali su je isplatiti do 20. kolovoza. Ako ne bude ispunjeno obećanje, slijedi mirenje i štrajk koji se može legalno organizirati. Uprava nam je rekla da će plaća biti isplaćena, mislim da tu ima istine jer je i dosad kasnila pet dana', rekao je Andro Belas, glavni sindikalni povjernik u Brodotrogiru za Jutarnji list.