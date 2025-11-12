Ambiciozni, uspješni i vrlo tajnoviti: Tko su kupci kultne Name u Ilici

Bivšu robnu kuću Nama u zagrebačkoj Ilici za 17,25 milijuna eura preuzet će, ako se stečajna dražba provede do kraja, tvrtka Izbor Šesti, iza koje stoje splitske obitelji Banović i Budalić. U drugom krugu elektroničke dražbe njihova ponuda bila je jedina, a uključuje preuzimanje poslovanja Name i svih njenih 160 radnika na najmanje dvije godine te po dosadašnjim uvjetima

Kako tportal neslužbeno doznaje, budući investitori u jedan od simbola Zagreba, robnu kuću Nama, namjeravaju zadržati njegovu dosadašnju namjenu, odnosno u Ilici bi se i dalje trebala nalaziti neka vrsta prodajnog objekta, no on bi trebao imati znatno ekskluzivniji predznak. Nikakve službene informacije trenutno ne postoje jer i Banovići i Budalići spadaju među samozatajnije poslovne ljude u Hrvatskoj i izbjegavaju medije.

Treba reći da je Ivan Budalić poslovni čovjek iz Splita i nema veze s istoimenim bivšim saborskim zastupnikom i bivšim gradonačelnikom Imotskog, za kojega su neki mediji jučer objavili da je suinvestitor u pothvatu oko Name. Misteriozni trgovac nekretninama Splićanin Ivan Budalić u lokalnim poslovnim krugovima poznat je isključivo po nekretninskom biznisu. Još koncem devedesetih godina kupio je i nadogradio nekadašnji restoran u Marmontovoj ulici u centru Splita, gdje je nakon kontroverznog preuređenja otvoren prvi McDonald's u gradu. Robna kuća koju Splićani zovu Maja danas ima više zakupaca.

Sam Budalić u međuvremenu je širio svoj biznis uglavnom po Splitu, na više lokacija, a sugovornici tportala između ostalog spominju onu na Poljudu. Njegove dvije tvrtke ostvaruju godišnje prihode od oko dva milijuna eura. Njegov jedini javni istup zabilježen je prije petnaestak godina, kada je zasuo medije demantijima zbog toga što su ga nazivali 'tajkunom' i zato što su pisali o prometnoj nesreći u kojoj je sudjelovao njegov sin Ante. Budalić mlađi u tom se kratkom periodu nekoliko puta pojavio u medijima zahvaljujući sklonosti luksuznim automobilima, no kasnije je također potonuo u anonimnost. U tvrtki Izbor Šesti, koja se natječe za Namu, otac Ivan je suvlasnik, a sin Ante član uprave.

Zlato, satovi i optika Partneri su im pritom Banovići, izuzetno tajnovita i vrlo uspješna splitska poduzetnička obitelj. Suvlasnica zajedničke tvrtke s Budalićima je majka Nina Banović, a u upravi sjedi sin Andrija Banović. Ova obitelj krenula je u poslovne vode s poslovnim prostorom na splitskoj Rivi, gdje su Drago i Nina Banović otvorili zlatarnicu B-Vama. Posao je strelovito napredovao pa su se odlučili na otvaranje pogona na Blatinama, gdje su zaposlili još dvadesetak radnika i proizvodili zlatni nakit. U jednom trenutku pokušali su sa satovima, no to nije bilo previše uspješno, a prije petnaestak godina postupno su izašli iz zlata i ušli u segment optike. Uskoro su zaposlili velik broj oftamologa i njihove radnje zapravo postaju neka vrsta klinika, pa se Optika Anda profilira kao tržišni lider u Hrvatskoj. Glavnu riječ u poslovanju preuzima Andrija Banović, ulogu u tvrtki ima i njegova sestra Andrea – oboje su, inače, školovani na prestižnim adresama u Londonu – a vrlo aktivna je i majka Nina. Drago Banović se, kako kažu izvori tportala, uglavnom pasivizirao i posvetio igranju golfa.

Poznati po Huljićevu 'škiljenju' Optika Anda u javnosti je postala prepoznatljiva i po reklamnim kampanjama u kojima je angažirala poznate osobe poput Severine, Petra Graše ili pokojnog Ćire Blaževića, a u kampanji povodom četvrt stoljeća postojanja tvrtke zaštitno lice bio je Tonči Huljić te je skladao pamtljiv refren 'Škiljim, škiljim, škiljim ja'. Matična obiteljska tvrtka jest Servus d.o.o., a osnovana 1994. godine te danas zapošljava 250 radnika, ima prihod od 32 milijuna eura i dobit od preko sedam milijuna eura godišnje. 'Posluju izuzetno konzervativno, bez kredita i bez velikih rizika. Privatno su izuzetno povučeni i dobro paze da ne izazivaju pažnju, a pogotovo ne bilo kakve kontroverze. Zato potpuno izbjegavaju medije', kaže jedan od sugovornika koji vrlo dobro poznaje Banoviće. Suvlasnici Top Shopa U posljednjih nekoliko godina primjećuje se njihov iskorak na druga poslovna područja: od lani tu je recimo suvlasništvo u tvrtki Top Shop s prihodom od oko 2,5 milijuna eura, zatim Classic Shop s nešto manje od četiri milijuna eura, a prisutni su i u više manjih specijaliziranih tvrtki. Nedavno su intenzivno krenuli i na nekretnine i s tom svrhom počeli osnivati tvrtke naziva Izbor. Izbor Prvi poslužio je za kupnju zemljišta na splitskom Trsteniku, gdje je po urbanističkim planovima moguća gradnja hotelskog tornja od 12 katova.