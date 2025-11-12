VIDEO Dva mladića u bolnici nakon tučnjave u centru Zagreba: Napadnuti splitski maturanti?

Incident se dogodio oko 16 sati kod zdenca Manduševac . Iz snimke, koju je Jutarnji list dobio na uvid, nije posve jasno radi li se o sukobu dviju skupina ili organiziranom napadu na određene pojedince. U jednom trenutku veća skupina maskiranih ljudi napada mladića koji leži na podu, tuku ga rukama i nogama, a nakon toga bježe u smjeru Europskog trga. Čini se kao da jedan od njih u ruci drži i predmet nalik na palicu.

'Svi smo ostali šokirani. Ljudi gledaju, policije nigdje. Ovo je strašno. Vidio sam da su neki ljudi odmah vadili telefone i zvali, pretpostavljam policiju', rekao je svjedok tučnjave za Jutarnji.

Iz PU zagrebačke kratko su se oglasili priopćenjem.

'Danas, 12. studenoga oko 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do sukoba većeg broja mlađih osoba.

Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenom događajem.

Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku', poručili su iz zagrebačke policije.

Jutarnji list neslužbeno doznaje da su maskirani napadači navodno nasrnuli na maturantice i maturante jedne splitske srednje škole koji su u Zagreb došli na Interliber. Prema podacima iz bolnice u Klaićevoj dva napadnuta mladića su hospitalizirana, stabilno su i ostat će pod nadzorom liječnika do sutra.