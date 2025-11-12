IZVRSNA PONUDA

Zaludile su modne ovisnice: Najljepše čizme do koljena ove sezone ima H&M

I. B.

12.11.2025 u 15:04

Camille Charriere
Camille Charriere Izvor: Profimedia / Autor: Grosescu Alberto Mihai / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Ovosezonska ponuda čizama do koljena iz H&M-a oslanja se na povratak klasičnih, profinjenih silueta – od minimalističkih jahaćih modela do špic varijanti s blok petom i satenski obloženim oblogama – uz vrlo pristupačne cijene i raznolike materijale

U aktualnoj ponudi high street diva iz Švedske posebno odskače viralni jahaći model koji vizualno priziva Hermèsovu nasljeđenu eleganciju, potvrđujući trend tihog luksuza u high street verziji i objašnjavajući zašto je postao hit na društvenim mrežama ove sezone.​

vezane vijesti

Ključne siluete

H&M u aktualnoj ponudi nudi nekoliko tipologija čizama do koljena: jahaće modele s ravnim ili vrlo niskim potplatom, špic modele s lakiranim petama te profinjene modele u znaku blok pete i s čistim, izduženim linijama koje lako klize ispod midi suknji ili preko uskih traperica.

H&M
  • H&M
  • H&M
  • H&M
  • H&M
  • H&M
    +6
Čizme do koljena iz H&M-a Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Ističu se modeli s detaljima poput eksponiranih bočnih šavova i satenskih ili pamučnih podstava, što u praksi znači bolje prianjanje na list i ugodniji osjećaj u cjelodnevnom nošenju.

Cjenovno, kolekcija je pozicionirana u rasponu tipičnom za H&M, s jasno istaknutim izborima koji ciljaju dnevnu eleganciju bez kompromisa na komforu.​

@nicolejackmckenzie These are soooo chic!!! My dream boots 🥹🤎 @H&M #kneehighboots #handm #autumnoutfits #autumntrends ♬ Rory Gilmore Fall - dietcherrycola

Viralni jahaći model

H&M-ove jahaće čizme postale su viralne jer spajaju minimalističku, čistu jahaću liniju i decentno kopčanje remenčićem, što ih vizualno približava luksuznim Hermès klasicima i čini izuzetno svestranima od ležernih do večernjih kombinacija.

Povratak klasičnih silueta čizama jasno je vidljiv, a H&M-ov model se pritom nametnuo kao najtraženija ulaznica u estetiku tihog luksuza.

@isobellorna_ Ad Went in for boots and came out with half the shop 🙈 The bag charm!! The ultimate IT girl boots @H&M #hm #boots #kneehighboots #autumn ♬ original sound - Isobel Lorna

Čizme do koljena kombinirajte s osnovama garderobe na zimu – od suknji do traperica – uz fokus na praktičnost i chic efekt, što se savršeno prevodi na H&M-ove minimalističke modele zbog njihove svestranosti.

Jahaći modeli najbolje će izgledati uz uske traperice i predimenzionirane kapute. Za ured, špic modeli s blok petom i širokom sarom daju izduženu liniju noge uz midi suknje ili hlače culotte, bez narušavanja komfora pri kretanju.​

S obzirom na širinu asortimana, H&M pruža pokrivenost i casual i business-casual estetike u jednoj sezoni, ističući se kao high street brend s najboljom ponudom čizama do koljena.

@elise.gzr Courez à H&M les filles !! 🤎🍂 #unboxingasmr #falloutifits #outfitoftheday #Haul #toolatetobebasic ♬ son original - Elise Gazeau

vezane vijesti

Solari i baterije donose prekretnicu od 2026

Nova energetska era: Solari i baterije donose prekretnicu od 2026.

 Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

Zašto Hrvati ne štede energiju, iako to žele – odgovor nije jednostavan

 Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

Ugasiti svjetlo nije dovoljno – evo što uzrokuje veće račune u kućanstvu

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
NEODOLJIV KONTRAST

NEODOLJIV KONTRAST

Kombinacija koju smo izbjegavali: Ova modna formula zavladala je stajlinzima
ARIANA GRANDE

ARIANA GRANDE

Ova bajkovita haljina krije nevjerojatnu priču, a stara je čak 73 godine
IZGLEDA SJAJNO

IZGLEDA SJAJNO

Ikeina lampa po cijeni od 13 eura oduševila je ljubitelje interijera

najpopularnije

Još vijesti