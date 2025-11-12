Zaludile su modne ovisnice: Najljepše čizme do koljena ove sezone ima H&M

Ovosezonska ponuda čizama do koljena iz H&M-a oslanja se na povratak klasičnih, profinjenih silueta – od minimalističkih jahaćih modela do špic varijanti s blok petom i satenski obloženim oblogama – uz vrlo pristupačne cijene i raznolike materijale
U aktualnoj ponudi high street diva iz Švedske posebno odskače viralni jahaći model koji vizualno priziva Hermèsovu nasljeđenu eleganciju, potvrđujući trend tihog luksuza u high street verziji i objašnjavajući zašto je postao hit na društvenim mrežama ove sezone.
Ključne siluete
H&M u aktualnoj ponudi nudi nekoliko tipologija čizama do koljena: jahaće modele s ravnim ili vrlo niskim potplatom, špic modele s lakiranim petama te profinjene modele u znaku blok pete i s čistim, izduženim linijama koje lako klize ispod midi suknji ili preko uskih traperica.
Ističu se modeli s detaljima poput eksponiranih bočnih šavova i satenskih ili pamučnih podstava, što u praksi znači bolje prianjanje na list i ugodniji osjećaj u cjelodnevnom nošenju.
Cjenovno, kolekcija je pozicionirana u rasponu tipičnom za H&M, s jasno istaknutim izborima koji ciljaju dnevnu eleganciju bez kompromisa na komforu.
Viralni jahaći model
H&M-ove jahaće čizme postale su viralne jer spajaju minimalističku, čistu jahaću liniju i decentno kopčanje remenčićem, što ih vizualno približava luksuznim Hermès klasicima i čini izuzetno svestranima od ležernih do večernjih kombinacija.
Povratak klasičnih silueta čizama jasno je vidljiv, a H&M-ov model se pritom nametnuo kao najtraženija ulaznica u estetiku tihog luksuza.
Čizme do koljena kombinirajte s osnovama garderobe na zimu – od suknji do traperica – uz fokus na praktičnost i chic efekt, što se savršeno prevodi na H&M-ove minimalističke modele zbog njihove svestranosti.
Jahaći modeli najbolje će izgledati uz uske traperice i predimenzionirane kapute. Za ured, špic modeli s blok petom i širokom sarom daju izduženu liniju noge uz midi suknje ili hlače culotte, bez narušavanja komfora pri kretanju.
S obzirom na širinu asortimana, H&M pruža pokrivenost i casual i business-casual estetike u jednoj sezoni, ističući se kao high street brend s najboljom ponudom čizama do koljena.