Zaludile su modne ovisnice: Najljepše čizme do koljena ove sezone ima H&M

Ovosezonska ponuda čizama do koljena iz H&M-a oslanja se na povratak klasičnih, profinjenih silueta – od minimalističkih jahaćih modela do špic varijanti s blok petom i satenski obloženim oblogama – uz vrlo pristupačne cijene i raznolike materijale

U aktualnoj ponudi high street diva iz Švedske posebno odskače viralni jahaći model koji vizualno priziva Hermèsovu nasljeđenu eleganciju, potvrđujući trend tihog luksuza u high street verziji i objašnjavajući zašto je postao hit na društvenim mrežama ove sezone.​

Ključne siluete H&M u aktualnoj ponudi nudi nekoliko tipologija čizama do koljena: jahaće modele s ravnim ili vrlo niskim potplatom, špic modele s lakiranim petama te profinjene modele u znaku blok pete i s čistim, izduženim linijama koje lako klize ispod midi suknji ili preko uskih traperica.

Čizme do koljena iz H&M-a Izvor: Promo fotografije / Autor: promo







+6 Čizme do koljena iz H&M-a Izvor: Promo fotografije / Autor: promo

Ističu se modeli s detaljima poput eksponiranih bočnih šavova i satenskih ili pamučnih podstava, što u praksi znači bolje prianjanje na list i ugodniji osjećaj u cjelodnevnom nošenju. Cjenovno, kolekcija je pozicionirana u rasponu tipičnom za H&M, s jasno istaknutim izborima koji ciljaju dnevnu eleganciju bez kompromisa na komforu.​

Viralni jahaći model H&M-ove jahaće čizme postale su viralne jer spajaju minimalističku, čistu jahaću liniju i decentno kopčanje remenčićem, što ih vizualno približava luksuznim Hermès klasicima i čini izuzetno svestranima od ležernih do večernjih kombinacija. Povratak klasičnih silueta čizama jasno je vidljiv, a H&M-ov model se pritom nametnuo kao najtraženija ulaznica u estetiku tihog luksuza.