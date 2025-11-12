Frustracija i bijes u Dortmundu, navijači i uprava bijesni; Niko Kovač dobio jasnu poruku

Kako je i Bayern neočekivano remizirao protiv Uniona u Berlinu, Borussia je imala priliku smanjiti zaostatak u borbi za vrh. No umjesto toga, razlika i dalje iznosi sedam bodova – a u Dortmundu raste frustracija.

Gol primljen u posljednjim sekundama izazvao je pravu buru među navijačima Borussije. Njemački Sport1 piše kako je velik dio pristalica bio frustriran načinom na koji je momčad reagirala nakon postignutog pogotka.

‘Kako su mogli samo stati i čekati kraj protiv momčadi koja je tek ušla u Bundesligu?’, glasilo je pitanje koje se najčešće postavljalo po društvenim mrežama.

Kovačeva Borussia već neko vrijeme izaziva polemike u Njemačkoj. Iako je stabilizirala obranu, mnogi smatraju da igra preoprezno i s premalo rizika u napadu. Čak i kad pobjeđuje, čini to s minimalnim razlikama i bez izraženog napadačkog ritma, što kod dijela javnosti izaziva sumnju u dugoročnu učinkovitost takvog pristupa.

Sportski direktor ‘puca od bijesa’

Nakon remija u Hamburgu, situaciju je dodatno zaoštrio sportski direktor Sebastian Kehl, koji nije skrivao nezadovoljstvo.

‘Bili smo previše pasivni i ponovno smo ojačali HSV. To je bilo potpuno nepotrebno jer smo jako dobro kontrolirali igru, posebno u prvom poluvremenu. Trebali smo pobijediti’, poručio je Kehl.

Njemački mediji navode da Dortmund ima velik problem s kreiranjem prilika, osobito protiv momčadi koje se povlače i brane duboko, ali i protiv kvalitetnijih protivnika koji kontroliraju posjed. To se vidi i u brojkama: prije osmog kola Borussia je imala najmanje udaraca na vrata u cijeloj Bundesligi.

‘Klub je nezadovoljan stilom igre’

Sport1 u svojoj analizi zaključuje kako Kovač jest stabilizirao momčad i donio čvrstoću u defenzivi, ali da se unutar kluba sve glasnije izražava nezadovoljstvo ofenzivnim dijelom igre.

‘Obrambeno Borussia više nije nepredvidljiva, a pitanje mentaliteta zasad ne postoji. No nezadovoljstvo trenutnim stilom igre više nije tajna. BVB mora ponovno pronaći fluidnost i finu napadačku igru’, stoji u tekstu.

Njemački portal dodaje da momčad ima znatno više potencijala nego što pokazuje. Igrači poput Felixa Nmeche, Karima Adeyemija, Juliana Brandta i Carneyja Chukwuemeke moraju, smatraju analitičari, biti konkretniji i učinkovitiji u završnici.

Kovaču poslana jasna poruka

Sportski direktor Kehl nakon utakmice nije ostavio mjesta dvojbi: ‘Svi oni imaju odgovornost. Ne želimo nastaviti ovako. Očekujem da ćemo igrati bolji nogomet s resursima koje imamo, kontrolirati utakmicu do kraja i u nekom trenutku postići drugi gol.’

Unatoč kritikama, njemački mediji zasad ističu da Borussia Dortmund pod vodstvom Nike Kovača ostaje na čvrstim temeljima: treća je u Bundesligi, ušla je u osminu finala Kupa i ima dobre izglede u Ligi prvaka.

No zaključak analize je jasan: ‘Sljedeći korak mora biti napadački iskorak. Ako se to ne dogodi uskoro, kritike će postati znatno glasnije.’