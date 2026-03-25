Cijene u Hrvatskoj su već počele rasti: 'To ovisi od trgovca do trgovca'

Ekonomisti kažu da je pokrenut lanac troškova, jer kad poskupi gorivo, odmah cijene rastu prijevoznicima i logistici, a potom hrani i robi koja svakog dana stiže na police. Nakon toga slijedi poskupljenje proizvodnje, poljoprivrede i energije, a zatim i usluga

Kako raste cijena goriva, rastu i cijene svega ostalog. Dio prijevoznika već radi s gubitkom, a iz njihovih redova najavljuju mogućnost poskupljenja svojih usluga za 10 posto. "Svakim danom kojim radimo bez podizanja cijene mi gubimo. Uzmite u obzir da su se sada kroz ova poskupljenja, troškovi goriva digli 240 eura. Prema tome, tih 240 eura netko mora platiti. Mi to ne možemo sami podnijeti, jednostavno ne ide. Ako cijena goriva za dva tjedna ponovno naraste, opet ćemo morati podignuti cijene prema gore ili ćemo ih korigirati, u što čisto sumnjam, ako cijena goriva bude pala", rekao je za RTL Danas predsjednik Udruge hrvatskih cestovnih prijevoznika Branko Trstenjački.

Prelijevanje cijena A rastuće cijene prijevoza već su se prelile i na trgovine. Cijene i tamo već rastu, doduše ne jednako kod svih. "Nažalost, neke cijene već sad počinju rasti, teško je precizirati koje. To sada ovisi od trgovca do trgovca i o tome koliko određene robe ima na zalihama, kako su njegove trgovine rasprostranjene. Trebamo imati u vidu da je Hrvatska dosta zahtjevna za distribuciju i tu su velike stavke kod trgovaca koji imaju po cijeloj zemlji svoje trgovine, velika je stavka transport, odnosno gorivo. O kojem poskupljenju možemo govoriti, teško je reći. Sve se veže uz energiju, kako ona bude išla gore tako će vjerojatno ići i cijene. Tu imamo mjere Vlade koje su dobrodošle, a koliko će one uspjeti ovo ublažiti to ćemo tek vidjeti. Poznato je kako je Hrvatska veliki uvoznik hrane. Vezani smo, kako na europsko tržište, tako i na svjetsko. Svi proizvodi koji dolaze van Europske unije oni su više poskupjeli u odnosu na proizvode koji dolaze iz Europske unije", rekao je predsjednik HUP-ove udruge trgovina, Mirko Budimir.