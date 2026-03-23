'Nećemo nužno uvoziti inflaciju kroz gorivo, ali bismo mogli kroz cijene hrane'

'Hrvatski građani plaćaju drugi najviši PDV u EU, tako da tu sigurno postoji prostor. S druge strane, riječ je o značajnom izvoru prihoda za državni proračun, pa vjerujem da je to jedna od posljednjih mjera u koju bi se išlo ako bude potrebe', rekao je.

Govoreći o mogućem smanjenju PDV-a, istaknuo je kako Hrvatska ima jednu od najviših stopa u Europskoj uniji.

Nove mjere, rast cijena goriva i moguće promjene u poreznoj politici komentirao je za Dnevnik Nove TV predsjednik HUP-a Mislav Balković.

Dodao je kako bi eventualne korekcije mogle biti ciljane, primjerice na određene prehrambene proizvode, po uzoru na druge europske zemlje koje imaju niže stope.

'To je moguća mjera i sigurno bi dala rezultat, ali pitanje je u kojem trenutku bi bila nužna', naglasio je.

Komentirajući novi rast cijena goriva, istaknuo je kako je teško precizno prognozirati hoće li i kada doći do poskupljenja.

'Mjere koje su donesene sigurno će smanjiti inflatorne pritiske i mogu odgoditi ili čak u potpunosti spriječiti rast cijena, ovisno o tome koliko će kriza trajati. Procjene stručnjaka su da, ako cijena nafte ostane iznad 90 eura po barelu kroz dulje razdoblje, inflacija može biti oko jedan postotni bod viša nego inače', rekao je.

Naglasio je kako su cijene energenata ugrađene u većinu roba i usluga, zbog čega njihov rast ima širi utjecaj na gospodarstvo.

Govoreći o ovisnosti Hrvatske o uvozu, istaknuo je kako je zemlja veliki uvoznik hrane te da se deficit u toj kategoriji u posljednjih pet godina značajno povećao.