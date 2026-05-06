Kraj ere ogromnih ekrana? Nova pravila mijenjaju unutrašnjost automobila

Proizvođači su ih predstavljali kao dokaz tehnološkog napretka, kupci su ih povezivali s luksuzom, a klasične tipke polako su nestajale iz kabina. No čini se da je automobilska industrija u digitalizaciji otišla korak predaleko.

Euro NCAP, najutjecajnija europska organizacija za ocjenjivanje sigurnosti novih automobila, od 2026. godine uvodi pravila prema kojima će automobili teže dolaziti do maksimalnih pet zvjezdica ako za ključne funkcije nemaju fizičke kontrole.

Među njima su pokazivači smjera, brisači, svjetla za opasnost, truba i SOS poziv. Drugim riječima: Automobil koji vozača tjera da za osnovne radnje traži izbornik na ekranu mogao bi biti sigurnosno kažnjen.

Zasloni su zavladali kabinama

U posljednjem desetljeću automobilske kabine prošle su radikalnu transformaciju. Klima-uređaj, radio, grijanje sjedala, navigacija, postavke vozila, pa čak i retrovizori ili ventilacija u nekim se modelima danas podešavaju preko središnjeg zaslona. Na papiru to izgleda elegantno: Manje tipki, čišći dizajn i dojam da se sjedi u tehnološki naprednom uređaju na kotačima.

Problem nastaje u vožnji. Fizičku tipku vozač može pronaći gotovo napamet, bez spuštanja pogleda s ceste. Ekran, s druge strane, traži pogled, dodir, ponekad i više koraka kroz izbornike. Upravo zato Euro NCAP sada šalje vrlo jasnu poruku proizvođačima: Digitalizacija ne smije ići na račun sigurnosti.

Ta promjena dolazi u trenutku u kojem se cijela autoindustrija okreće prema softverski definiranim vozilima, umjetnoj inteligenciji i sve složenijim digitalnim sustavima. Analitičari ističu da se vrijednost automobila sve više seli iz mehanike u softver, a 2026. je već označena kao godina u kojoj se taj trend dodatno ubrzava.

Povratak tipki nije korak unatrag

Zanimljivo je da ovo ne znači kraj velikih ekrana u automobilima. Naprotiv, oni ostaju središte infotainmenta, navigacije, povezivosti i naprednih funkcija. No najvažnije komande ponovno bi mogle dobiti vlastite fizičke prekidače, ručice ili tipke.

To je važna promjena filozofije. Donedavno su proizvođači pokušavali uvjeriti kupce da je uklanjanje tipki dokaz modernosti. Sada se pokazuje da prava modernost možda nije u tome da se sve prebaci na ekran, nego u tome da se tehnologija koristi tamo gdje zaista pomaže.

Kupcima bi se taj zaokret mogao svidjeti. Mnogi vozači već godinama prigovaraju da su nove kabine postale previše komplicirane, posebno u situacijama u kojima tijekom vožnje treba brzo promijeniti temperaturu, uključiti odmagljivanje stakla ili aktivirati svjetla za opasnost.

Istodobno, europsko tržište automobila ionako prolazi kroz veliku promjenu. Električni automobili i plug-in hibridi nastavljaju rasti, ali tempo više nije jednak u svim zemljama, dok hibridi i dalje privlače kupce koji žele nižu potrošnju bez potpunog prelaska na struju. Europski opservatorij za alternativna goriva objavio je da je u siječnju 2026. europsko tržište plug-in vozila zabilježilo oko 298.000 registracija, uz rast od 22 posto u odnosu na siječanj 2025.

Auto budućnosti ipak mora ostati jednostavan

Najveći izazov za proizvođače sada će biti pronaći ravnotežu. Kupci žele moderne zaslone, bežična ažuriranja, glasovne asistente i osjećaj da njihov automobil ne zastarijeva čim izađe iz salona. No istodobno žele i jednostavnost, sigurnost i kontrole koje rade intuitivno.

Zato povratak fizičkih tipki nije nostalgičan hir, nego znak da se autoindustrija počinje vraćati osnovnom pitanju: Kako vozaču olakšati život, a ne ga dodatno opteretiti?

U kabinama budućih modela vjerojatno ćemo zato gledati novi kompromis. Veliki ekrani ostat će za navigaciju, multimediju i povezane usluge, ali ključne funkcije ponovno bi mogle dobiti svoje mjesto pod prstima vozača. Nakon godina u kojima su automobili sve više nalikovali pametnim telefonima, sigurnosna pravila podsjećaju proizvođače na jednostavnu istinu: Automobil ipak nije mobitel, a cesta nije mjesto za beskrajno klikanje po izbornicima.