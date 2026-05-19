SCAN VOZILO

Šest kamera u pokretu lovi neodgovorne vozače u Zadru: U mjesec dana snimljeno gotovo 1300 prekršaja

A.H.

19.05.2026 u 17:44

Scan vozilo
Scan vozilo Izvor: Screenshot / Autor: HRT
Bionic
Reading

Na ulicama Zadra uvodi se stroži nadzor prometa.

Vozilo za skeniranje, koje je dosad evidentiralo uglavnom neplaćene parkirališne karte, od sada bilježi i prometne prekršaje poput nepropisnog zaustavljanja i parkiranja.

Fotografije prekršaja snimljene iz vozila u pokretu automatski se šalju prometnom redarstvu, a kazne vlasnicima vozila stižu na kućnu adresu u roku od nekoliko dana.

'Skenirat ćemo svaki prometni prekršaj - dostavna vozila, automobile parkirane na nogostupima i invalidskim mjestima', rekao je za HRT vozač scan-vozila Jurica Zubčić.

Šest kamera snima sa svih strana

Sustav koristi šest kamera koje tijekom vožnje snimaju vozila iz svih kutova i automatski prepoznaju prekršaje. U sustav su već unesene najkritičnije gradske lokacije, među kojima su područje trgovačkog centra i poliklinike, gdje se najčešće bilježe nepravilno parkirana vozila.

Desetak fotografija svakog evidentiranog prekršaja u stvarnom vremenu stiže u kontrolni centar prometnog redarstva Grada Zadra, gdje se sve dodatno provjerava prije izdavanja kazne.

vezane vijesti

Kazne za prometne prekršaje kreću se od 30 do 90 eura, no u slučaju ignoriranja obavijesti slučaj može završiti i na Prekršajnom sudu, što znači i višestruko veće troškove za vozače.

U mjesec dana gotovo 1300 prekršaja

Da je problem nepropisnog parkiranja u Zadru velik, pokazuje i podatak da je tijekom samo mjesec dana testnog razdoblja zabilježeno gotovo 1300 prekršaja.

Novi sustav trebao bi rasteretiti prometne redare i ubrzati kažnjavanje nesavjesnih vozača, ali i djelovati preventivno na sve češće prometne prekršaje u gradu.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ŠEF FORDA SE OGLASIO

ŠEF FORDA SE OGLASIO

Ford rastavio kineske aute i shvatio zašto ima veliki problem
VELIKA PROMJENA

VELIKA PROMJENA

Kineski auto prvi put potukao Mercedes, BMW i Audi u njihovom terenu
NIJEMAC OTKRIO

NIJEMAC OTKRIO

Taksist prešao više od 300.000 km električnim automobilom: Jedna stvar posebno ga je iznenadila

najpopularnije

Još vijesti