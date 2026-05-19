Šest kamera u pokretu lovi neodgovorne vozače u Zadru: U mjesec dana snimljeno gotovo 1300 prekršaja

Vozilo za skeniranje, koje je dosad evidentiralo uglavnom neplaćene parkirališne karte, od sada bilježi i prometne prekršaje poput nepropisnog zaustavljanja i parkiranja.

Fotografije prekršaja snimljene iz vozila u pokretu automatski se šalju prometnom redarstvu, a kazne vlasnicima vozila stižu na kućnu adresu u roku od nekoliko dana.

'Skenirat ćemo svaki prometni prekršaj - dostavna vozila, automobile parkirane na nogostupima i invalidskim mjestima', rekao je za HRT vozač scan-vozila Jurica Zubčić.

Šest kamera snima sa svih strana

Sustav koristi šest kamera koje tijekom vožnje snimaju vozila iz svih kutova i automatski prepoznaju prekršaje. U sustav su već unesene najkritičnije gradske lokacije, među kojima su područje trgovačkog centra i poliklinike, gdje se najčešće bilježe nepravilno parkirana vozila.

Desetak fotografija svakog evidentiranog prekršaja u stvarnom vremenu stiže u kontrolni centar prometnog redarstva Grada Zadra, gdje se sve dodatno provjerava prije izdavanja kazne.