Najbrži dron za snimanje na svijetu pratio F1 bolid Maxa Verstappena: Brzina 350 km/h i ubrzanje od 100-300 km/h u 2 s

Kreatori dronova podigli su DIY inženjerstvo na višu razinu s prvim dronom koji može držati korak s bolidom F1 na stazi. Evo kako su ga stvorili

Samo par dana prije početka nove sezone Formule 1, momčad Oracle Red Bull Racing Team je objavila zanimljive detalje svog najnovijeg poduhvata. Naime, objavili su video snimanja njihovog najnovijeg bolida RB20, ali iz zraka! O čemu se zapravo radi?

Prije desetak godina, kada je imao oko 25 godina, Ralph Hogenbirk - zvani Shaggy - prvi je put ušao u svijet dronova. Tada mu je to bio hobi uz uredski posao. No, kako je tehnologija bespilotnih letjelica brzo uzela maha, tako je porasla i Hogenbirkova uključenost. Od izrade dronova do natjecanja u Drone Racing League do konačnog snimanja Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2020., Hogenbirkova se karijera ubrzava.

Sada je, zajedno s cijelim nizozemskim timom Dutch Drone Gods, nadmašio sve izradivši prilagođeni FPV (first-person view ili pogled iz prvog lica) dron koji zapravo može držati korak s Red Bullovim potpuno novim F1 bolidom, RB20, oko cijelog Grand Prix kruga na stazi Silverstone u Velikoj Britaniji. U video zapisu možete pogledati kako je napravljen dron i njegov nevjerojatan let oko staze.

Najbrži dron za snimanje na svijetu protiv F1 bolida (ft. Max Verstappen) Izvor: Promo fotografije / Autor: Red Bull

Izazovi na putu do izgradnje takve letjelice bili su ogromni. Tim je morao osigurati da se može mjeriti s bolidom F1 u njegovom ubrzanju i usporavanju u zavojima, spakirati bateriju koja bi bila u stanju letjeti ravno oko kruga od 5,8 km, plus osigurati da može podnijeti stalnu snagu bez da se zapali. Oh, a onda je uslijedio samo posljednji izazov učenja kako upravljati potpuno novim dronom i držati korak s F1 trostrukim svjetskim prvakom.

Od zamisli do pokretanja, evo što je bilo potrebno da se projekt pokrene: Već neko vrijeme u tajnosti radite na ovom projektu. Kako je nastao? Shaggy: Počelo je prije otprilike godinu dana kada me Red Bull kontaktirao rekavši 'Hej, imamo ovu ideju...' Razmišljali su o tome neko vrijeme, o ideji da imaju dron koji bi mogao pratiti bolid Formule 1 cijelo vrijeme krug. Brzina nikad nije bila problem, postoje dronovi koji mogu držati korak na ravnini, ali zavoji su bili problem.

Ovo mora biti stvarno uzbudljiva narudžba, ali i vrlo složena. Koje su bile prve stvari o kojima ste razgovarali sa svojim timom? Moja dvojica kolega i ja odmah smo počeli razmišljati: ‘Što možemo učiniti? Kako bi ovaj dron trebao izgledati? Što je učinjeno prije?’ Znali smo za nekoliko pokušaja izgradnje brzih bespilotnih letjelica koje su išle do oko 370 km/h, ali sve su to bile vrlo tanke rakete i napravljene su da budu brze samo jednom. Bili su super lagani s malim baterijama i bez opreme za snimanje. To nam ne bi uspjelo. To je značilo da smo znali da je brzina moguća, ali nismo znali je li moguće dodati opremu za snimanje i također moći nositi se s kutovima. Pitanje je bilo: ‘Kako bismo kontrolirali takvo nešto u zraku?’

Kako su prethodni dizajni dronova utjecali na vaš? Naša je početna misao bila da je aerodinamika najveći čimbenik u tome, a ne nužno težina. Znali smo da ako možemo napraviti nešto što je super-aerodinamično i super-učinkovito, mogli bismo i produžiti trajanje baterija. Druga taktika nije bila ići na maksimalnu brzinu, već se fokusirati i na izdržljivost. Od baterije preko motora do propelera, htjeli smo da sve radi ispod svojih granica kako bi bilo vrlo učinkovito i ne bi nadjačalo dron.

Jeste li preuzeli neke dizajnerske napomene od Oracle Red Bull Racing F1 automobila? Ne, ponašaju se tako drugačije. Možda postoje neki opći aerodinamički aspekti poput dizajna ili oblika, ali to je toliko specifičan stroj da nema mnogo toga od bolida Formule 1 što se može primijeniti.

Koliko je hardvera novog, a koliko je bilo prilagodbe postojećih komponenti? Elektronika i motori prilično su standardni, gotove komponente, ali smo razgovarali s dobavljačima tražeći njihov najnoviji, neobjavljeni hardver. Na primjer, trebalo nam je nešto što može podnijeti više okretaja motora, i oni su to imali. Bio je relativno 'izvan police' s možda nekoliko neobjavljenih dijelova, ali onda smo cijelu vanjsku strukturu samog drona dizajnirali iz temelja. Napravili smo mnogo 3D printanja, kako za izradu prototipova, tako i za konačni proizvod. A tu su i neke CNC stvari od ugljika koje smo također sami napravili.

Ne možete razgovarati o određenim komponentama, ali možete li podijeliti neke statistike o tome koliko je ovaj dron izvrstan? Da, najveća brzina je 350 km/h, ubrzanje od 100-300 km/h u samo dvije sekunde (većina F1 automobila ubrzava od 0 do 60 km/h [97 km/h] za otprilike 2,6 s). Ovo generira 6G pri maksimalnom opterećenju, s prosjekom od 2-3G koji djeluje na kućište od ugljika, staklenih vlakana i 3D polimera. Težina je očito bila važna i uspjeli smo je smanjiti ispod 1 kg težine. Želio bih dobiti mogućnosti kamere za prijenos uživo, ali još uvijek dobro radi s kamerom od 4k60fps / 5k30fps s 10-bitnim bojama.

Red Bull Drone 1 Izvor: Promo fotografije / Autor: Joerg Mitter/Limex Images







+9 Red Bull Drone 1 Izvor: Promo fotografije / Autor: Joerg Mitter/Limex Images

David Coulthard je rekao: 'Jednostavno vidim potencijal, postoji toliko mnogo aplikacija koje gledatelju stvarno daju osjećaj kako je to biti u jednom od ovih trkaćih automobila.' Što biste poručili ljudima koje zanimaju dronovi i inspirirani su vašim radom? Pokušajte razmišljati izvan okvira. Mnogo je stvari u FPV zajednici koje se uzimaju zdravo za gotovo. Svi piloti FPV-a, svi letimo s propelerima s tri lopatice, na primjer. Ali nitko zapravo ne postavlja pitanje je li to najbolje rješenje.